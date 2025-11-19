S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • CONCACAF

La zone CONCACAF envoie trois petits Poucets au Mondial 2026

MH
Trois pour le prix d’un.

Pendant que l’Europe s’écharpe entre les grandes nations en crise existentielle (coucou l’Italie) et des Écossais vibrants, la CONCACAF a sorti ses cartes postales. Dans la nuit de mardi à mercredi, Panama, Haïti et Curaçao ont fait claquer leurs passeports sur la table et décroché leur ticket pour la Coupe du monde 2026. Direction Canada-USA-Mexique, le trio qui coorganise et se qualifie désormais par simple politesse.

La Blue Wave déferle, les Grenadiers reviennent, Panama confirme

Panama a bouclé l’affaire à la cool : 3-0 contre le Salvador, merci, au revoir, deuxième Mondial après 2018 pour les Canaleros. Premiers de leur groupe, ils n’ont pas le temps de paniquer et ont déjà réservé leurs valises.

Haïti, de son côté, a ressorti les archives. Victoire 2-0 face au Nicaragua, et voilà les Grenadiers de retour sur la plus grande scène depuis… 1974. Loin des drames auxquels il est trop habitué, le pays a un bon motif de sourire, enfin.

Et puis il y a Curaçao. 150 000 habitants, des plages turquoise, et maintenant un statut : nation la moins peuplée qualifiée de l’histoire du Mondial. Un petit 0-0 contre la Jamaïque et la Blue Wave se pointe pour la première fois dans le plus grand show de la planète. On y croyait à moitié, eux pas du tout : ils savaient.

Derrière, Suriname et Jamaïque tiennent encore la chandelle : meilleurs deuxièmes, ils iront s’écharper en mars dans un tournoi barbelé avec l’Irak, la RDC, la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie.

Deux billets, six invités, ambiance club très VIP où le videur a juré de rendre la soirée désagréable.

MH

