La magnifique joie des joueurs de Haïti après l'exploit

Yo prale nan mondyal !

Tout vient à point qui sait attendre et Haïti en avait visiblement marre d’attendre, après plus de 50 ans. Dans la nuit de mardi à mercredi, les Haïtiens ont écrit l’une des plus belles pages de leur histoire en s’offrant un ticket pour le prochain Mondial qui se déroulera l’été prochain.

Après avoir écarté le Nicaragua (2-0), les hommes de Sébastien Migné ont dû attendre l’officialisation du match nul entre le Honduras et le Costa Rica (0-0), qui se jouait simultanément, avant d’exploser à l’Ergilio Hato. Certains supporters en ont même profité pour fouler la pelouse tout près de leurs héros.

HAITI ARE INTO THEIR FIRST WORLD CUP IN HALF A CENTURY ❤️ pic.twitter.com/GozOLqXUBb — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 19, 2025

Une double date historique

Les Haïtiens ont bien choisi leur date pour obtenir cette qualif’. Le 18 novembre, soit 222 ans après la bataille de Vertières où le général Jean-Jacques Dessalines avait permis aux troupes haïtiennes de vaincre l’armée de Napoléon, en 1803.

Une bataille symbolique, la dernière avant que Haïti n’obtienne son indépendance quelques semaines plus tard, le 1er janvier 1804. Et quoi de mieux que ce jour de commémoration du « Vertières Day » pour remettre sa nation au devant de la scène internationale ?

De Port-au-Prince au Mexique, Haïti ne pouvait vraiment pas manquer ce rendez-vous.

La zone CONCACAF envoie trois petits Poucets au Mondial 2026