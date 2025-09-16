Juan Mata change de club, mais reste en Australie

There is only Juan.

Après une saison passée au club de Western Sydney Wanderers, Juan Mata a rejoint ce mardi le Melbourne Victory. À un mois de la reprise du championnat australien, le club de Melbourne a officialisé la signature du milieu de terrain, désormais âgé de 37 ans. L’Espagnol a notamment fait part de son excitation à l’idée de rejoindre son nouveau club : « Je suis ravi de venir à Melbourne, de rejoindre l’un des clubs les plus respectés de la ligue et de jouer devant des membres et des supporters incroyables… »

Le huitième club d’une belle carrière

Après être passé par Valence, Chelsea Manchester United, Galatasaray ou encore le Vissel Kobe, Juan Mata rejoint désormais le huitième club de sa carrière. Absent de la sélection espagnole depuis neuf ans, rappelons que le gaucher fait tout de même partie, avec Fernando Torres et Pedro, des trois seuls joueurs espagnols à avoir remporté les quatre compétitions les plus prestigieuses : Coupe du monde (2010), l’Euro (2012), Ligue des champions (2012) et Ligue Europa (2013 et 2017).

Le voilà désormais en quête d’un titre sur le troisième continent.

