Damien Da Silva élu meilleur joueur de la saison pour Melbourne Victory

Un deuxième MVP, en seulement une journée.

Alors que Joel Embiid a été sacré meilleur joueur de la saison de NBA avec les 76ers de Philadelphie, Damien Da Silva a été élu (dans un tout autre registre) MVP ce mercredi. Le Français a ainsi été honoré par le staff du club de sa superbe fin de saison avec le Melbourne Victory, où le natif de Talence a disputé 12 matchs et marqué deux buts. « C’est un peu un choc, mais je suis très honoré d’avoir remporté la médaille du Victory de cette saison et je tiens à remercier mes coéquipiers et mes entraîneurs pour leur soutien cette saison », se réjouit l’ex-Rennais dans le communiqué du club.

Damien Da Silva. Victory Medalist for Season 2022/23! 🥇 pic.twitter.com/Z4TgRe8CVr — Melbourne Victory (@gomvfc) May 1, 2023

Tony Popović félicite son joueur : « Nous savions que Damien s’intégrerait parfaitement dans les valeurs et la philosophie de l’équipe, et ses performances remarquables en fin de saison ont montré à quel point il était important à nos côtés et qu’il continuera d’être un joueur important pour nous la saison prochaine. » Le défenseur central est arrivé lors du mercato hivernal en provenance de l’OL. Damien Da Silva devient le premier Français à être honoré depuis Matthieu Delpierre, élu en 2016.

Damien, le conquérant.

