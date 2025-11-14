S’abonner au mag
Bouna Sarr a rejoué avec Metz !

Bouna Sarr a rejoué avec Metz !

Ça se fête !

Dix ans après son dernier match sous les couleurs du FC Metz, Bouna Sarr a de nouveau foulé la pelouse de Saint-Symphorien sous le maillot des Grenats. Rentré à un quart d’heure de la fin du match amical remporté contre Seraing (4-1), ce vendredi, l’international sénégalais formé en Moselle n’a pas boudé son plaisir. Il « était content de faire quelques minutes avec nous », a confié Stéphane Le Mignan après la rencontre.

Un contrat à la clé ?

L’entraîneur a assuré que le club et le joueur n’étaient pas encore dans l’optique d’aller plus loin, soulignant que celui qui a joué à l’OM et au Bayern doit encore s’entraîner pour retrouver le rythme nécessaire. Il n’a effectivement pas joué au niveau professionnel depuis 18 mois.

Ce retour inattendu n’est sans doute pas anodin pour autant. Avec la CAN qui se profile, le FC Metz serait effectivement bien inspiré de compter un renfort d’une telle expérience et Bouna Sarr pourrait nous offrir une belle histoire dans cette saison de Ligue 1.

Il est là, l’homme du maintien.

