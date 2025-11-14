S’abonner au mag
  • Amical
  • Japon-Ghana

Le Toulousain Abu Francis victime d’une terrible blessure et absent plusieurs mois

EL
Le Toulousain Abu Francis victime d’une terrible blessure et absent plusieurs mois

C’est ça vos amicaux ?!

Titulaire sous les couleurs du Ghana lors d’un amical au Japon, Abu Francis n’a pas pu empêcher la défaite de son pays (2-0) et a surtout payé cher cette sélection. En voulant contrer une frappe d’Ao Tanaka, le milieu toulousain a mis sa jambe en opposition et a vu sa cheville droite subir un choc violent, terminant en angle droit et rappelant la blessure de Djibril Cissé contre la Chine en 2006.

Peu de temps après la sortie sur civière de sa recrue estivale, le TFC a publié un communique pour annoncer une absence des terrains « pendant plusieurs mois », ce qui le contraindrait donc à rater la CAN et peut-être la Coupe du monde. « L’ensemble du club te souhaite un bon rétablissement Abu, reste fort et reviens nous vite, a écrit le Téf. Nous sommes tous avec toi dans cette épreuve ! » Selon plusieurs médias ghanéens, Francis souffrirait de multiples fractures.

Pendant ce temps-là, Takumi Minamino s’est offert un but.

Le Japon renverse le Brésil en match amical

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!