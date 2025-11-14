Le Toulousain Abu Francis victime d’une terrible blessure et absent plusieurs mois

C’est ça vos amicaux ?!

Titulaire sous les couleurs du Ghana lors d’un amical au Japon, Abu Francis n’a pas pu empêcher la défaite de son pays (2-0) et a surtout payé cher cette sélection. En voulant contrer une frappe d’Ao Tanaka, le milieu toulousain a mis sa jambe en opposition et a vu sa cheville droite subir un choc violent, terminant en angle droit et rappelant la blessure de Djibril Cissé contre la Chine en 2006.

One of the most horrific injuries in World football history, get well soon, Abu Francis. 😢🙏🏾 pic.twitter.com/vwHvevs5lh — Olawale Ayeni (@VjWale) November 14, 2025

Peu de temps après la sortie sur civière de sa recrue estivale, le TFC a publié un communique pour annoncer une absence des terrains « pendant plusieurs mois », ce qui le contraindrait donc à rater la CAN et peut-être la Coupe du monde. « L’ensemble du club te souhaite un bon rétablissement Abu, reste fort et reviens nous vite, a écrit le Téf. Nous sommes tous avec toi dans cette épreuve ! » Selon plusieurs médias ghanéens, Francis souffrirait de multiples fractures.

Pendant ce temps-là, Takumi Minamino s’est offert un but.

Le Japon renverse le Brésil en match amical