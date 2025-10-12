S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs

Le Ghana se qualifie, le Mali élimine Madagascar

FC
Le Ghana se qualifie, le Mali élimine Madagascar

Aucune folie, que des victoires des favoris.

À l’occasion de la dixième journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026, tous les gros pays africains se sont imposés ce dimanche soir. À commencer par le Ghana, vainqueur sur la plus courte des marges contre les Comores (quatrièmes) grâce à Mohammed Kudus et désormais qualifié. Dans cette poule I, le Mali est troisième à un petit point de Madagascar suite à son succès devant… Madagascar, éliminé (doublé pour Lassine Sinayoko, réalisation de Nene Dorgeles et Gaoussou Diarra contre une signée Johan N’zi). À noter la blessure du revenant Yves Bissouma, quelques secondes seulement après son entrée en jeu…

Triplé pour Kaboré

Au sein du groupe A, l’Égypte a tenu son rang de chef de file avec un pion précoce de Mohamed Hamdy Sharaf qui a suffi pour dominer la Guinée-Bissau. De son côté, le Burkina Faso (dauphin) a battu l’Éthiopie (cinquième) : Issa Kaboré s’est offert un triplé, que Biniam Ayiten n’a pas pu compenser malgré son tremblement de filet. Enfin, Djibouti (lanterne rouge) s’est incliné à domicile devant le Sierra Leone (troisième) : Juma Bah et Sallieu Tarawallie ont frappé, Abdichakour Farah s’étant pourtant permis d’ouvrir le score.

Et non, le Nantais Mostafa Mohamed n’a pas planté.

  Burkina Faso 3-1 Éthiopie

Buts : Kaboré (65e, 82e et 90e+6)  pour le Burkina Faso // Ayiten (84e) pour l’Éthiopie

 

  Djibouti 1-2 Sierra Leone

Buts : Farah (29e) pour Djibouti // Bah (45e+2) et Tarawallie (72e) pour le Sierra Leone

 

  Égypte 1-0 Guinée-Bissau

But : Sharaf (10e)

 

  Ghana 1-0 Comores

But : Kudus (49e)

 

  Mali 4-1 Madagascar

Buts : Sinayoko (10e et 64e), Dorgeles (39e) et Diarra (90e+5) pour le Mali // N’zi (90e) pour Madagascar

Et si Gyan n’avait pas tiré le penalty d’Uruguay-Ghana en 2010 ?

FC

À lire aussi
Logo de l'équipe Ghana
Le précieux triplé de Jordan Ayew
  • Mondial 2026
  • Qualifications Afrique
  • Ghana-République centrafricaine (4-3)
Le précieux triplé de Jordan Ayew

Le précieux triplé de Jordan Ayew

Le précieux triplé de Jordan Ayew
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
142
40

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!