Le Ghana se qualifie, le Mali élimine Madagascar

Aucune folie, que des victoires des favoris.

À l’occasion de la dixième journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026, tous les gros pays africains se sont imposés ce dimanche soir. À commencer par le Ghana, vainqueur sur la plus courte des marges contre les Comores (quatrièmes) grâce à Mohammed Kudus et désormais qualifié. Dans cette poule I, le Mali est troisième à un petit point de Madagascar suite à son succès devant… Madagascar, éliminé (doublé pour Lassine Sinayoko, réalisation de Nene Dorgeles et Gaoussou Diarra contre une signée Johan N’zi). À noter la blessure du revenant Yves Bissouma, quelques secondes seulement après son entrée en jeu…

Triplé pour Kaboré

Au sein du groupe A, l’Égypte a tenu son rang de chef de file avec un pion précoce de Mohamed Hamdy Sharaf qui a suffi pour dominer la Guinée-Bissau. De son côté, le Burkina Faso (dauphin) a battu l’Éthiopie (cinquième) : Issa Kaboré s’est offert un triplé, que Biniam Ayiten n’a pas pu compenser malgré son tremblement de filet. Enfin, Djibouti (lanterne rouge) s’est incliné à domicile devant le Sierra Leone (troisième) : Juma Bah et Sallieu Tarawallie ont frappé, Abdichakour Farah s’étant pourtant permis d’ouvrir le score.

Et non, le Nantais Mostafa Mohamed n’a pas planté.

Burkina Faso 3-1 Éthiopie

Buts : Kaboré (65e, 82e et 90e+6) pour le Burkina Faso // Ayiten (84e) pour l’Éthiopie

Djibouti 1-2 Sierra Leone

Buts : Farah (29e) pour Djibouti // Bah (45e+2) et Tarawallie (72e) pour le Sierra Leone

Égypte 1-0 Guinée-Bissau

But : Sharaf (10e)

Ghana 1-0 Comores

But : Kudus (49e)

Mali 4-1 Madagascar

Buts : Sinayoko (10e et 64e), Dorgeles (39e) et Diarra (90e+5) pour le Mali // N’zi (90e) pour Madagascar

