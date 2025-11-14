Le directeur sportif de Versailles suspendu trois mois

Les privilèges royaux, c’est terminé.

Il y a des propos qui ne passent plus et le FC Versailles l’a rapidement compris. En marge d’un documentaire consacré au club, sur les antennes de Canal+, le directeur sportif Salomon Kashala a défrayé la chronique en dévoilant une méthode peu conventionnelle pour se séparer d’un joueur malgré le refus de ce dernier : « Si tu n’acceptes pas de partir, tu ne vas pas jouer. Un joueur, c’est court terme, ce qu’il a à prendre, il le prend. La stratégie pour qu’il quitte le club, c’est de faire comprendre qu’il n’a pas d’avenir et qu’il ne jouera plus. Je l’ai fait à Dunkerque, j’ai sorti six joueurs comme ça. On les met à part. »

Deux mois ferme

L’UNFP avait directement alerté sur la situation et la commission fédérale de discipline a sanctionné le FC Versailles, ce vendredi, pour « présomption de manquement à la charte d’éthique et de déontologie du football ». D’après les informations de Foot Amateur, le principal intéressé a écopé de trois mois de suspension, dont un avec sursis, tandis que le club des Yvelines va devoir régler une amende de 1 000 euros.

L’instruction visait également Alexandre Mulliez, président, et Fabien Lazare, directeur général, qui discutaient avec Salomon Kashala durant l’extrait analysé, mais eux n’ont subi aucune sanction. Le directeur sportif pourra tout de même faire le déplacement avec le groupe, sans toutefois être inscrit sur les feuilles de match.

Ah ! Ça ira, ça ira, ça ira…

Caen bute sur le Stade briochin, Sochaux nouveau dauphin