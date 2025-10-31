S’abonner au mag
Caen bute sur le Stade briochin, Sochaux nouveau dauphin

Pour fêter Halloween, le FC Sochaux avait dégainé un maillot phosphorescent inspiré du Dia de los muertos mexicain. Ce coup marketing a visiblement porté chance aux Doubistes qui ont infligé au FC Versailles, pourtant lui aussi habitué des coups de com, un deuxième revers d’affilée (2-0). Grâce au doublé de Benjamin Gomel marqué dans le premier quart d’heure de la rencontre, les Lionceaux grimpent à la deuxième place du classement, désormais à égalité de points (20) avec leur adversaire du soir et Dijon, défait à domicile par Fleury (0-1). Le FC Rouen, toujours leader, aura l’occasion de creuser l’écart ce samedi face à Villefranche, 13e.

En bas de classement, le Stade briochin a longtemps cru tenir sa première victoire depuis le 5 septembre dernier, mais s’est finalement fait rattraper à trois minutes du terme par un penalty de Yann M’Vila (1-1), consécutif à l’expulsion de Madigoundo Diakité. Après cinq défaites consécutives, les Bretons grattent enfin un point, mais cela ne suffit pas à quitter leur place de lanterne rouge, malgré la défaite dans le même temps de Bourg-en-Bresse, battu par le Paris 13 Atletico (2-1).

À noter également la sortie réussie d’Aubagne à Châteauroux (0-3) qui permet aux Sudistes de revenir à trois points du podium. Attention à Aubagne qui avance masqué, ohé ohé !

Châteauroux 0-3 Aubagne

Dijon 0-1 Fleury 

Le Puy 1-1 Concarneau

Paris 13 2-1 Bourg-en-Bresse

Sochaux 2-0 Versailles

Stade briochin 1-1 Caen

Valenciennes 2-0 QRM

