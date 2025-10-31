Caen bute sur le Stade briochin, Sochaux nouveau dauphin

Pour fêter Halloween, le FC Sochaux avait dégainé un maillot phosphorescent inspiré du Dia de los muertos mexicain. Ce coup marketing a visiblement porté chance aux Doubistes qui ont infligé au FC Versailles, pourtant lui aussi habitué des coups de com, un deuxième revers d’affilée (2-0). Grâce au doublé de Benjamin Gomel marqué dans le premier quart d’heure de la rencontre, les Lionceaux grimpent à la deuxième place du classement, désormais à égalité de points (20) avec leur adversaire du soir et Dijon, défait à domicile par Fleury (0-1). Le FC Rouen, toujours leader, aura l’occasion de creuser l’écart ce samedi face à Villefranche, 13e.

En bas de classement, le Stade briochin a longtemps cru tenir sa première victoire depuis le 5 septembre dernier, mais s’est finalement fait rattraper à trois minutes du terme par un penalty de Yann M’Vila (1-1), consécutif à l’expulsion de Madigoundo Diakité. Après cinq défaites consécutives, les Bretons grattent enfin un point, mais cela ne suffit pas à quitter leur place de lanterne rouge, malgré la défaite dans le même temps de Bourg-en-Bresse, battu par le Paris 13 Atletico (2-1).

À noter également la sortie réussie d’Aubagne à Châteauroux (0-3) qui permet aux Sudistes de revenir à trois points du podium. Attention à Aubagne qui avance masqué, ohé ohé !

Châteauroux 0-3 Aubagne

Dijon 0-1 Fleury

Le Puy 1-1 Concarneau

Paris 13 2-1 Bourg-en-Bresse

Sochaux 2-0 Versailles

Stade briochin 1-1 Caen

Valenciennes 2-0 QRM

Dijon cartonne QRM, Bourg-en-Bresse n’est plus lanterne rouge