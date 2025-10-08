S’abonner au mag
Les socios de Sochaux sortent le chéquier pour le centre de formation

SF
Pour les futurs Jérémy Ménez et Camel Meriem.

Deux ans après avoir sauvé leur club d’un naufrage annoncé, les Sociochaux ont remis la main à la poche. L’association de supporters, désormais actionnaire du club (actuel 6e de National), est la première à participer directement à la gouvernance d’un club professionnel en France, et a déjà levé selon un communiqué 100 000 euros pour le centre de formation du FC Sochaux-Montbéliard, avec 2 200 contributeurs prêts à miser sur les prochains joueurs « made in Seloncourt ».

Un mur pour la mémoire

Le chèque servira à des besoins très terre à terre, mais indispensables : du matos audiovisuel (15 000 euros), des sanitaires refaits à neuf (120 000 euros visés), bref tout ce qui fait le quotidien des jeunes du centre. Et pour immortaliser l’effort collectif, Sociochaux rêve d’un « mur des Socios » au stade Bonal, sur le modèle des Kalon de Guingamp, avec les noms des 11 000 membres gravés dans le béton.

Depuis leur arrivée au capital en 2023 (780 000 euros levés à l’époque), les fans actionnaires multiplient les projets : un maillot spécial floqué des noms des socios, des fresques au stade, et même une BD sur la naissance du club.

À Sochaux, on ne se contente plus de soutenir le club, on en écrit l’histoire.

National : première place pour Rouen, petit gâchis pour Versailles et Sochaux

SF

