S’abonner au mag
  • National
  • J7
  • Résumé

National : première place pour Rouen, petit gâchis pour Versailles et Sochaux

FC
National : première place pour Rouen, petit gâchis pour Versailles et Sochaux

Mais quand s’arrêteront-ils ?

Hé bien ce vendredi, lors de la septième journée de National… Versailles (le dauphin) a pourtant cru enchaîner sa cinquième victoire en autant de matchs sur le terrain d’Aubagne (huitième) grâce à la maîtrise de Shelton Guillaume sur l’ouverture du score, mais Karim Chaban a pris un malin plaisir à tout faire foirer en seconde période. C’est donc Rouen, vainqueur d’Orléans à la suite d’une jolie réalisation à l’instinct d’Idrissa Seydi, qui prend la tête du classement à Sochaux. Car les Lionceaux, anciens leaders, ont fait encore pire sur la pelouse de Villefranche Beaujolais (douzième) : l’ex-patron de troisième division a concédé une défaite inattendue à cause d’une réalisation contestée de Babacar Leye, et compte désormais un point de retard sur le premier de la classe.

Caen toujours aussi lent

Plus bas, QRM (avant-dernier) a fait une belle opération en allant battre Bourg-en-Bresse (lanterne rouge) à l’extérieur : Jordan Leborgne a rapidement profité d’une énorme boulette défensive adverse pour ouvrir le score, tandis que Kapo Sylva et Achille Anani l’ont ensuite imité. De leur côté, Paul Wade et Brown Irabor ont offert un précieux succès au Puy (quatorzième) devant Saint-Brieuc (quinzième) malgré l’égalisation à l’arrache signée Aimeric Gomis-Maillard. Caen, sixième, a quant à lui sorti un nul sans tremblement de filet contre Valenciennes (dixième). Même chose ou presque pour Châteauroux (neuvième) au Paris 13 Atletico (treizième), Soumaila Sangaré répondant bizarrement à Loïck Piquionne. Enfin, Fleury (quatrième) a dégoûté Concarneau (onzième) en raison d’un pion de Kévin Farade inscrit dès la sixième minute.

Pas foufou, comme soirée.

  Aubagne 1-1 Versailles

Buts : Chaban (72e) pour Aubagne // Guillaume (22e) pour Versailles

  Bourg-en-Bresse 0-3 QRM

Buts : Leborgne (12e), Sylva (30e) et Anani (72e)

  Caen 0-0 Valenciennes

  Concarneau 0-1 Fleury

But : Farade (6e

  Paris 13 Atletico 1-1 Châteauroux

Buts : Sangaré (72e) pour Paris 13 Atletico // Piquionne (24e) pour Châteauroux

  Rouen 1-0 Orléans

But : Seydi (56e)

Saint-Brieuc 1-2 Le Puy

Buts : Gomis-Maillard (56e) pour Saint-Brieuc // Wade (26e) et Irabor (65e) pour Le Puy

  Villefranche Beaujolais 1-0 Sochaux

But : Leye (74e)

National : Sochaux ralentit, Versailles le rattrape

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui ira le plus loin en Ligue des champions ?

Marseille
Paris
Monaco
Fin Dans 9j
119
59

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!