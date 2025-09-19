National : première place pour Rouen, petit gâchis pour Versailles et Sochaux

Mais quand s’arrêteront-ils ?

Hé bien ce vendredi, lors de la septième journée de National… Versailles (le dauphin) a pourtant cru enchaîner sa cinquième victoire en autant de matchs sur le terrain d’Aubagne (huitième) grâce à la maîtrise de Shelton Guillaume sur l’ouverture du score, mais Karim Chaban a pris un malin plaisir à tout faire foirer en seconde période. C’est donc Rouen, vainqueur d’Orléans à la suite d’une jolie réalisation à l’instinct d’Idrissa Seydi, qui prend la tête du classement à Sochaux. Car les Lionceaux, anciens leaders, ont fait encore pire sur la pelouse de Villefranche Beaujolais (douzième) : l’ex-patron de troisième division a concédé une défaite inattendue à cause d’une réalisation contestée de Babacar Leye, et compte désormais un point de retard sur le premier de la classe.

Caen toujours aussi lent

Plus bas, QRM (avant-dernier) a fait une belle opération en allant battre Bourg-en-Bresse (lanterne rouge) à l’extérieur : Jordan Leborgne a rapidement profité d’une énorme boulette défensive adverse pour ouvrir le score, tandis que Kapo Sylva et Achille Anani l’ont ensuite imité. De leur côté, Paul Wade et Brown Irabor ont offert un précieux succès au Puy (quatorzième) devant Saint-Brieuc (quinzième) malgré l’égalisation à l’arrache signée Aimeric Gomis-Maillard. Caen, sixième, a quant à lui sorti un nul sans tremblement de filet contre Valenciennes (dixième). Même chose ou presque pour Châteauroux (neuvième) au Paris 13 Atletico (treizième), Soumaila Sangaré répondant bizarrement à Loïck Piquionne. Enfin, Fleury (quatrième) a dégoûté Concarneau (onzième) en raison d’un pion de Kévin Farade inscrit dès la sixième minute.

Pas foufou, comme soirée.

Aubagne 1-1 Versailles

Buts : Chaban (72e) pour Aubagne // Guillaume (22e) pour Versailles

Bourg-en-Bresse 0-3 QRM

Buts : Leborgne (12e), Sylva (30e) et Anani (72e)

Caen 0-0 Valenciennes

Concarneau 0-1 Fleury

But : Farade (6e)

Paris 13 Atletico 1-1 Châteauroux

Buts : Sangaré (72e) pour Paris 13 Atletico // Piquionne (24e) pour Châteauroux

Rouen 1-0 Orléans

But : Seydi (56e)

Saint-Brieuc 1-2 Le Puy

Buts : Gomis-Maillard (56e) pour Saint-Brieuc // Wade (26e) et Irabor (65e) pour Le Puy

Villefranche Beaujolais 1-0 Sochaux

But : Leye (74e)

National : Sochaux ralentit, Versailles le rattrape