National : Sochaux ralentit, Versailles le rattrape

Deux matchs de moins, et quand même dauphin !

Alors que le National n’en est qu’à sa sixième journée, Versailles fait plutôt forte impression : le deuxième du championnat, qui n’a qu’un point de retard sur le leader, s’est encore imposé ce vendredi (quatre victoires en autant de rencontres) contre Concarneau (huitième) grâce à l’ouverture du score de Cédric Odzoumo (qui a profité d’une sortie ratée du portier adverse) et au break tranquille de Romain Basque… Avant que Yohan Zemoura et Soumaïla Traoré (de la tête) n’enfoncent le clou, sur la fin. Devant, Sochaux a en outre ralenti la cadence en raison de son nul devant Caen (sixième) : si Kapit Djoco a cru offrir un succès important à son équipe à la 78e minute, Ivann Botella lui a répondu quelques instants plus tard d’une belle demi-volée. Et derrière, Rouen n’est pas très loin : le dernier élément du podium compte onze unités à la suite de sa victoire au Puy (avant-dernier), réduit à dix avant même le quart d’heure de jeu à cause de l’expulsion de Plamedi Nsingi) avec des réalisations signées Amadou Ba-Sy à l’arraché, Amadou Seydi et Kenny Rocha Santos.

Thomas expulsé, Dembélé en beauté

Un 0-0 est à noter ou à regretter, c’est selon : celui issu de la partie opposant Dijon (quatrième), pourtant favori et à domicile, à Villefranche Beaujolais (treizième). De son côté, Valenciennes (onzième) a su dominer le Paris 13 Atletico (douzième) sur la plus courte des marges et peut remercier le (seul) buteur El Hadary Raheriniaina (dans un duel où Romain Thomas a rapidement écopé d’un carton rouge, tout comme Abdelmalek Amara en seconde période). Idem pour Orléans (cinquième), le renard Fahd El Khoumisti dégoûtant vite Bourg-en-Bresse (quinzième). Pendant ce temps-là, Aubagne (septième) est allé gagner à QRM (lanterne rouge) avec deux pions d’Enzo Mayilla et de Karim Chaban contre un d’Achille Anani. Enfin, Châteauroux (dixième) et Saint-Brieuc (cinquième) ont sorti le spectacle de la soirée : Samba Dembélé a d’abord trouvé la lucarne d’une frappe en dehors de la surface de réparation et Djibril Diarra a ensuite fait la différence d’un bon coup de casque, mais les visiteurs ont su égaliser à chaque fois (d’une volée de Léo Yobé, puis par Charles-André Raux-Yao).

À la semaine prochaine !

Le @FC_Versailles en patron à domicile ! 1-0 but de l'intenable Cédric Odzoumo Suivez le match en direct sur notre chaîne YouTube "Championnat National Officiel" !#NationalFFF pic.twitter.com/9LiYsGM7Mr — Championnat National (@NationalFFF) September 12, 2025

Châteauroux 2-2 Saint-Brieuc

Buts : Dembélé (4e) et Diarra (65e) pour Châteauroux // Yobé (26e) et Raux-Yao (77e) pour Saint-Brieuc

Dijon 0-0 Villefranche Beaujolais

Le Puy 0-3 Rouen

Buts : Ba-Sy (21e), Seydi (43e) et Santos (72e)

Orléans 1-0 Bourg-en-Bresse

But : El Khoumisti (17e)

QRM 1-2 Aubagne

Buts : Anani (11e) pour QRM // Mayilla (9e) et Chaban (83e) pour Aubagne

Sochaux 1-1 Caen

Buts : Djoco (78e) pour Sochaux // Botella (82e) pour Caen

Valenciennes 1-0 Paris 13 Atletico

Buts : El-Hadary (84e)

Versailles 4-0 Concarneau

Buts : Odzoumo (14e), Basque (31e), Zemoura (80e) et Traoré (83e)

