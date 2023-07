Une levée de fonds lancée pour sauver Sochaux

Après l’appel à un ami, l’aide du public.

Le FC Sochaux-Montbéliard est lancé dans un contre-la-montre depuis plusieurs jours et la nécessité de trouver un repreneur pour saisir le CNOSF avant le 28 juillet, afin d’éviter au club le dépôt de bilan et la dégringolade en division inférieure devient urgente. Si Romain Peugeot a présenté hier un projet de rachat et attend une réaction de Frankie Yau, le président du FCSM, les supporters doubistes ne restent pas les bras croisés pour autant et ont décidé de prendre le taureau par les cornes.

L’association Sociochaux a ainsi lancé ce soir une levée de fonds pour permettre au club de survivre. « Supporters, mobilisons-nous concrètement pour contribuer à sa sauvegarde. Avec l’association Sociochaux, nous lançons une levée de fonds en ligne qui vise à permettre aux supporters de devenis socios, sous la forme d’un actionnariat populaire, pour soutenir les repreneurs potentiels », peut-on lire dans le communiqué de l’association, qui a mis en ligne une cagnotte pour récolter les fonds. « Ce modèle vertueux nous paraît la meilleure façon de rompre avec les années noires et la gestion opaque qui nous a mené au bord du gouffre. »

Les Lionceaux ne sont pas morts.

