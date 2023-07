L’Elysée a appelé les propriétaires chinois du FC Sochaux

Appel à un ami.

Voici un coup de téléphone dont les propriétaires chinois du FC Sochaux ne s’attendaient surement pas. Selon les petits papiers de RMC Sport, l’Élysée est entrée en contact ce jeudi soir avec Frankie Yau, le président du FCSM, pour évoquer l’avenir du club, récemment rétrogradé en National. Le FC Sochaux a jusqu’au 28 juillet pour saisir le Comité national olympique et sportif français, mettre sur la table un bon projet d’avenir, et espérer réintégrer la Ligue 2. Le potentiel repreneur devra investir douze millions d’euros pour rééquilibrer le budget de la saison prochaine. Le cabinet présidentiel se préoccuperait de l’avenir du club mythique du football français, et aurait fait savoir qu’il espérait qu’une solution pourra être trouvée pour éviter le dépôt de bilan. De quoi confirmer les propos du député Renaissance de la 3e circonscription du Doubs, Nicolas Pacquot, dans les colonnes de L’Equipe il y a quelques jours, qui avait assuré qu’Emmanuel Macron était « très sensible à la situation ».

