Sochaux bat Niort et fait les affaires du Red Star

Sochaux 2-1 Niort

Buts : Zohi (6e) et Lecolier (24e) pour les Lionceaux // Zemzemi (68e) pour les Chamois

Expulsion : Hoggas (52e)

Victoire de prestige à Bonal.

Alors qu’il recevait le dauphin du championnat, en lice pour la montée, Sochaux a peut-être relancé la course à la Ligue 2 en battant Niort, désormais talonné par Martigues, troisième à deux points. Une victoire (2-1) qui place les locaux à une huitième place presque inespérée en début de saison. Mis sur orbite par une réalisation rapide de Kevin Zohi les Sochaliens ont rapidement doublé la mise grâce à Martin Lecolier d’une frappe contrée avant même la demi-heure de jeu.

🏁 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄𝐄𝐄 𝐃𝐔 𝐅𝐂𝐒𝐌 !!! Réduits à 10, les Sochaliens s'imposent avec du caractère face aux @ChamoisNiortais et signent un deuxième succès de suite au Stade Bonal ! 2⃣-1⃣ #FCSMCNFC pic.twitter.com/DM4ysvjOX4 — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) April 22, 2024

Passeur décisif sur le premier but, Kevin Hoggas a été exclu à là 52e minute, laissant ses coéquipiers à 10 contre 11 pendant la quasi intégralité de la seconde période et mettant en danger un score jusque là acquis. Moins de 20 minutes plus tard, c’est d’ailleurs Moataz Zemzemi qui réduisait la marque pour redonner de l’espoir aux Niortais, sans que ces derniers ne parviennent finalement à faire la différence. C’est le deuxième succès consécutif de Sochaux à domicile, après une série de six rencontres sans victoire à Bonal. Déjà promu, et même en ayant perdu, le Red Star se rapproche encore peu du titre. En cas de victoire à Nîmes, relégable, le club audonien sera même sacré dès la semaine prochaine.

Typiquement le genre de défaite dont Niort aurait pu se passer en vue de la Ligue 2.