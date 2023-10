Niort déraille à Orléans, Sochaux gâche

Le Red Star, grand vainqueur du soir ?

Au repos ce vendredi, puisqu’ils ne recevront Cholet que lundi (19h30), les leaders du National ont assurément esquissé un sourire en découvrant les premiers résultats de la onzième journée. Niort et Villefranche-Beaujolais, leurs deux principaux poursuivants, ont en effet raté l’occasion de se rapprocher de la tête. Les Chamois ont bu la tasse à Orléans, où ils étaient menés 4-0 à la pause avant d’avoir un sursaut d’orgueil au retour des vestiaires, ce qui leur a permis d’alléger la note (4-2). Alors que leur entraîneur, Bernard Casoni, a récemment été convoqué par sa direction pour un entretien préalable au licenciement à la suite de propos à caractère raciste, les Orléanais se replacent donc grâce à ce troisième succès de rang en championnat. Quant aux Caladois, ils ont évité le pire en grappillant un point contre Sochaux au terme d’une rencontre haletante (3-3). Portés par un Kévin Hoggas auteur d’un doublé et rayonnant dans le jeu, les Lionceaux ont encore payé leurs errements défensifs au prix fort et peuvent nourrir des regrets.

L'US Orléans en démonstration ! Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/NFgfrbuAQs — Championnat National (@NationalFFF) October 20, 2023

Vainqueur dans la douleur sur le terrain de la lanterne rouge spinalienne (1-2), Le Mans (4e) revient à une unité du FCVB (3e) et ne pointe plus qu’à deux longueurs des Niortais (2e). À part ça, Martigues a raté le coche en étant rattrapé dans les derniers instants par Châteauroux (1-1), tout comme Versailles, contraint au partage des points avec Marignane-Gignac (1-1). La situation ne s’arrange pas pour Nancy, qui s’est incliné chez le GOAL FC (1-0) et reste relégable. Enfin, le duel de relégués entre Nîmes et Dijon a accouché d’un match nul tout à fait oubliable (0-0).

Dijon et Sochaux juste au-dessus de la zone rouge, Nancy en plein dedans : sale temps pour les habitués de la Ligue 2.

Sochaux 3-3 Villefranche-Beaujolais

Buts : Hoggas (3e SP et 73e) et Zohi (30e) pour le FCSM // M’Buyi (24e), Blanc (70e) et Dekoke (90e) pour le FCVB

Orléans 4-2 Niort

Buts : Marcel (9e), Theresin (15e), Halby (30e) et Lam Luth (45e) pour l’USO // Mbondo (54e) et Elphege (71e) pour les Chamois

Nîmes 0-0 Dijon

Épinal 1-2 Le Mans

Buts : Lepaul (52e) pour le SAS // Rabillard (10e SP ) et Vincent (84e) pour les Sarthois

Expulsions : Niang (45e+4) pour le SAS // Voyer (30e) pour les Sarthois

GOAL FC 1-0 Nancy

But : Gonçalves (11e)

Versailles 1-1 Marignane-Gignac

Buts : Correia (52e) pour les Yvelinois // Bouhmidi (87e) pour le MGFC

Martigues 1-1 Châteauroux

Buts : Najim (55e) pour les Sang et Or // Mille (90e+2) pour la Berrichonne

