Pronostic Niort Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux enfonce Niort

Cette opposition entre Niort et Sochaux met aux prises les deux extrémités du classement. D’un côté, des Chamois qui occupent la dernière place de Ligue 2 et qui abattent certainement l’une de leurs dernières cartes dans l’optique du maintien, et de l’autre, une formation sochalienne 4e et toujours bien décidée à jouer la montée. Le week-end dernier, Niort a perdu une rencontre importante face à un adversaire direct, l’AS Saint-Étienne (2-0). Privé de plusieurs joueurs cadres pour cette rencontre, le club des Deux-Sèvres a été globalement dominé, mais s’était montré tranchant sur quelques contres. Néanmoins, les Niortais ont craqué en laissant des espaces aux Verts. À la suite de cette nouvelle défaite, les Chamois accusent 7 points de retard sur le premier non relégable, Pau. Proche de la relégation il y a quelques saisons, Niort doit finir en boulet de canon pour s’en sortir. La bonne nouvelle pour le club niortais est qu’il retrouve son meilleur joueur Boutobba, qui a purgé sa suspension.

De son côté, Sochaux lutte pour monter en Ligue 1 depuis le début de saison. Après un mano a mano de tous les instants avec Bordeaux dans la lutte pour la 2e place du général derrière Le Havre, le club doubiste a vu un 3e larron se mêler à cette course, le FC Metz. La fin de saison s’annonce palpitante entre ces 3 équipes séparées par 4 points. Le week-end dernier, la bande d’Olivier Guéguan a signé la mauvaise opération de la journée en s’inclinant en Corse face à Bastia (3-2), qui se rapproche également. Bien rentrés dans leur match, les Sochaliens avaient pris les commandes de la rencontre avant de lever le pied en 2de période. Déterminé à ne pas laisser Metz et Bordeaux s’échapper, Sochaux devrait profiter de ce déplacement chez la lanterne rouge pour décrocher 3 points précieux.

