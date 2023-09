Le Red Star frappe fort au Mans, Sochaux renverse Martigues

Habib Beye n’a pas signé à Lyon, mais il se dirige bien vers la Ligue 2.

Certes, le championnat de National est encore long, mais après six journées, le Red Star du Sénégalais continue de marquer des points, dans tous les sens du terme. Sur la pelouse du Mans, auteur lui aussi d’un bon début de saison, les Audoniens ont été arracher trois points de plus et confortent leur place de leader, après cinq victoires en six journées (2-1). Les pensionnaires de Bauer devancent les Chamois niortais, vainqueurs à domicile d’Épinal dans le même temps (2-1).

Mais la performance de la soirée, en dehors du premier succès des promus de Marignane-Gignac, à Cholet (1-0), est à mettre à l’actif du FC Sochaux. Longtemps menés dans l’enfer de Francis-Turcan, les Lionceaux ont renversé Martigues en toute fin de match, grâce à un doublé express de Macalou. Vainqueurs 2-1, les Francs-Comtois enchaînent ainsi un deuxième succès de rang. À noter également la victoire de Rouen face au GOAL FC (2-1), qui permet au séduisant promu normand de s’inviter en haut de tableau, en attendant le choc entre Dijon et Nancy, lundi soir.

Quand on vous dit qu’ils méritent le statut pro.

Avranches 1-1 Orléans

Buts : Kérouédan (86e) pour Avranches // Ponti (72e) pour Orléans

Rouen 2-1 GOAL FC

Buts : Bassin (39e) & Ghedjemis (84e) pour Rouen // Gonçalves Pereira (86e)pour GOAL

Châteauroux 0-2 Versailles

Buts : Jacque (SP, 55e) & Nadje (85e)

Martigues 1-2 Sochaux

Buts : Hemia (48e) pour les Sang & Or // Macalou (83e, 90e) pour les Lionceaux

Le Mans 1-2 Red Star

Buts : Boussaid (SP, 64e) pour les Manceaux / Benali (SP, 24e) & N’doye (52e) pour le Red Star

Cholet 0-1 Marignane-Gignac

But : Bosca (64e)

Niort 2-1 Epinal

Buts : Inchaud (18e) & El Jaddouri (39e) pour les Chamois // Lepaul (12e) pour Epinal

Villefranche Beaujolais 1-1 Nîmes

Buts : Dekoke (80e) pour Villefranche // Picouleau (16e) pour les Nîmois

Habib Beye contacté par Lyon pour remplacer Laurent Blanc