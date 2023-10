National : Le Red Star prend ses aises devant

Un derby rouennais en Ligue 2 l’année prochaine ? C’est encore loin d’être fait.

Quatrième de National avec une seule défaite, le FC Rouen avance, mais vraiment à son rythme, à l’image du 0-0 ce lundi à domicile – malgré sa nette domination – contre un club du milieu de tableau, Avranches. Le troisième match nul en quatre parties pour l’équipe de Maxime D’Ornano, qui a déjà fait six fois égalité depuis le début de saison. Une aubaine que les Chamois niortais (2es mais défaits 4-2 à Orléans) et le Football Club Villefranche Beaujolais (3e et accroché 3-3 à Sochaux) aient aussi piétiné, vendredi ; attention, en revanche, au Mans FC qui est revenu à hauteur de la formation normande après son succès à Épinal (1-2).

En tête, le Red Star prend ce soir le large (8 points d’avance sur les poursuivants) grâce à sa victoire à Bauer contre Cholet (2-0), en clôture de la 11e journée du championnat : Merwan Ifnaoui (29e) et Kémo Cissé (36e) ont tous les deux marqué en première période, assommant les visiteurs en sept minutes avant la pause. L’escouade de David Augereau reste 17e et avant-dernière.

Le Red Star aurait-il enfin retrouvé le bouton de l’ascenseur ?

Rouen 0-0 Avranches

Red Star 2-0 Cholet

Buts : Ifnaoui (29e) & K. Cissé (36e)

