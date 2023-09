Le Red Star en patron, Dijon glisse

La locomotive tourne à plein régime.

En tête du wagon des prétendants à la montée en Ligue 2, le Red Star a confirmé son excellente forme du moment en dominant sans broncher Avranches (3-0), ce vendredi à Bauer. Les hommes de Habib Beye s’en sont remis à un doublé de Kemo Cissé et à un but de Junior Ikanga pour faire la différence au tableau d’affichage et glaner leur sixième victoire de la saison (après sept journées), la cinquième d’affilée. Dans le sillage du leader audonien, Niort fait de son mieux pour s’accrocher. Les Chamois avaient mal débuté sur le terrain de Marignane-Gignac, mais le jeune Marks Inchaud (21 ans) et l’ancien Bruno Ecuele Manga (35 ans) les ont guidés sur la voie du succès (1-2). Deux points derrière le club des Deux-Sèvres, on retrouve Le Mans, qui a renversé le GOAL FC à l’aide d’un doublé de Mehdi Boussaïd (1-2) ainsi que Villefranche-Beaujolais, qui a signé une jolie opération en surprenant Versailles à Jean-Bouin grâce à une somptueuse frappe lointaine de Rémy Sergio (0-1).

Le but extraordinaire de Rémy Sergio Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/r6ZTIk0v0K — Championnat National (@NationalFFF) September 22, 2023

Dans ce championnat sans ventre mou qu’est le National, une équipe proche des accessits pour la montée peut se retrouver, une semaine plus tard, juste au-dessus de la zone rouge. Dijon en a justement fait la démonstration. Balayés à Nancy lundi (3-0), les Bourguignons se sont cette fois inclinés à domicile contre Cholet (0-1) et ont glissé au onzième rang, avec le même nombre de points que le premier relégable, Avranches (13e). Dans le même temps, Nîmes s’est donné de l’air en décrochant sa première victoire de l’exercice, face à Nancy (1-0), tandis qu’Orléans et Châteauroux n’ont pas réussi à se départager (2-2). Enfin, Épinal a engrangé son troisième point contre Martigues (0-0) mais reste malgré tout lanterne rouge.

Red Star 3-0 Avranches

Buts : Cissé (3e, 46e) et Ikanga (89e)

Dijon 0-1 Cholet

But : Renaud (9e)

Épinal 0-0 Martigues

GOAL FC 1-2 Le Mans

Buts : Socka Bongue (2e) pour les Rhodaniens // Boussaïd (29e, 39e) pour les Sarthois

Marignane-Gignac 1-2 Niort

Buts : Bouhmidi (4e) pour le MGCBFC -//Inchaud (14e) et Ecuele Manga (67e) pour les Chamois

Nîmes 1-0 Nancy

But : Diouf (8e)

Orléans 2-2 Châteauroux

Buts : Vula (10e, 30e) pour l’USO // Guyot (17e) et Duterte (50e) pour la Berrichonne

Versailles 0-1 Villefranche-Beaujolais

But : Sergio (15e)

