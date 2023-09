Nancy pique Dijon et s’invite sur le podium

Nancy 3-0 Dijon

Buts : Carlier (2e), Temanfo (89e CSC), Touré (90e+3)

Du piquant à Picot.

Après 14 matchs sans victoire un lundi, Nancy a conjuré le mauvais sort contre Dijon en clôture de la sixième journée de National (3-0). Les Lorrains ont capitalisé sur leur grosse entame : l’incursion de Shaquil Delos a obligé Arnold Temanfo à concéder le corner, et Maxence Carlier, laissé seul, en a immédiatement profité pour ouvrir le score en coupant au premier poteau (1-0, 2e). Le public de Picot a cru au 2-0, mais Lenny Nangis n’a pas réussi à conclure après son petit numéro de soliste (4e), et Gaëtan Bussmann a gaspillé une belle munition sur corner en plaçant son coup de tête à côté (25e). Le DFCO a progressivement intensifié sa réponse : le cadre s’est dérobé pour Cheick Traoré (11e) et Zakaria Fdaouch (14e), mais pas pour Adama Fofana, qui a poussé Marco Giagnorio à la parade (35e).

Le portier de l’ASNL a encore répondu présent sur une tentative du gauche de Bryan Soumaré (42e). Les visiteurs ont maintenu la pression au retour des vestiaires. Yapo N’Chobi a manqué son duel face au portier en frappant à côté (53e), et Walid Nassi a buté sur un défenseur (72e), puis sur Giagnorio (74e). Risser a maintenu le DFCO en vie avec une double parade (85e), mais le coup franc de Louis Carnot, dévié par Temanfo, a enterré les derniers espoirs dijonnais (2-0, 89e). Cheikh Touré a même alourdi la note du gauche (3-0, 90e+3). L’ASNL bondit jusqu’à la troisième place du championnat avec neuf points – seulement trois de plus que le premier relégable, Sochaux. Le DFCO oubliera très vite cette soirée, également marquée par la blessure de Daniel Congré.

La moutarde va monter au nez.

Nancy (3-4-1-2) : Giagnorio – Bussmann, Carlier, Delos – Tayot-Savina, Bouriaud (Bouabdeli, 90e+2), Diaby (Pellegrini, 78e), Nangis – Gomel (Carnot, 56e) – Farade (Touré, 78e), Cissé (Aloé, 90e+2). Entraîneur : Benoit Pedretti.

Dijon (4-4-2) : Risser – Fofana, Temanfo, Congré (Cissé, 10e), Traoré – Fdaouch (Irié, 46e), Chahid (Makutungu, 81e), Souici, Soumaré – N’Chobi (Ben Fredj, 70e), Mendes (Nassi, 70e). Entraîneur : Benoît Tavenot.

