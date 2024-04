Messi buteur en National

Tel un grand joueur, Messi a vite rebondi !

Prime à la jeunesse à Dijon. Unique buteur du succès dijonnais face à Orléans vendredi soir, Rayane Messi Tanfouri a fait une entrée fracassante dans le cœur des supporters dijonnais. À 16 ans, 10 mois et 13 jours, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de Dijon, une semaine après être devenu le plus jeune joueur à évoluer avec le DFCO en professionnel, face à son club formateur, Versailles. D’un joli but plein de sang-froid et de réactivité, il a ainsi offert 3 points précieux à des Dijonnais septièmes de National. Originaire des Hauts-de-Seine, le jeune attaquant a essentiellement évolué en National 3 cette saison, avec la réserve du club, pour 3 buts en 9 matchs, et avec les U19 nationaux avec qui il a joué 4 matchs pour une réalisation. Samedi, il n’a eu qu’un gros quart d’heure pour s’exprimer, suffisant pour faire la différence et faire parler de lui, autant pour son patronyme que pour sa précocité. Sélectionné avec l’équipe de France U17, il y a inscrit un doublé contre l’Angleterre le 26 mars dernier, confirmant qu’il est l’un des talents à suivre dans l’Hexagone.

Après la rencontre, le public de Gaston-Gérard n’a pas manqué de célébrer sa nouvelle coqueluche, reprenant même un chant bien connu du Camp Nou et un peu moins du côté du Parc des Princes. Son entraîneur, Benoît Tavenot, lui a fait confiance et il n’a pas été déçu, une semaine après l’avoir lancé dans le grand bain. « Il a fait la différence, il a été chirurgical. Il est là pour ça et on le fait jouer pour ça. L’histoire est jolie, mais ça ne doit pas être une finalité », a-t-il déclaré à l’issue du match, conscient que le chemin est encore long avant de pleinement s’intégrer au monde pro. De son côté, Messi a même déjà montré son aisance devant les micros, confiant ses « émotions » de vivre ce qu’il qualifie de « meilleur scénario », après quatre matchs sans victoire pour le club bourguignon et alors qu’il a confié avoir « le cœur qui a commencé à battre à 10 000 » lorsqu’il a vu le ballon faire trembler les filets.

S’il pouvait aussi avoir un destin à la Messi (Lionel pour le coup), son cœur devrait encore battre quelques fois durant sa carrière.

