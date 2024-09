So Foot lance sa campagne de recrutement de stagiaires pour la saison 2024-2025

Le mercato n’est pas encore tout à fait terminé : So Foot lance son recrutement pour dénicher de nouveaux talents pour la saison à venir.

Tu aimes écrire et lire, tu adores le foot sans t’interdire d’être curieux⋅se de tout le reste et tu recherches un stage conventionné de trois mois minimum pour la saison 2024-2025 ? Ta place est peut-être au sein de la rédaction de sofoot.com.

Comment postuler ? Tu peux nous envoyer une candidature complète (sans lettre de motivation toute faite et sans signer « Sportivement ») à l’adresse [email protected] avant le mardi 1er octobre à 23h59. Nous t’avertirons si tu as gagné le droit de venir visiter nos installations à Paris pour te tester dans nos locaux le samedi 12 octobre 2024 avec ta plus belle plume.

Nous ne pouvons pas promettre un abonnement à DAZN à chaque participant⋅e, mais au moins un grand goûter pour finir cette journée.

