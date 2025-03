La justice abandonne les poursuites contre Jérôme Boateng

Il a une meilleure défense en dehors du terrain.

Jérôme Boateng était accusé de maltraitance envers les femmes, tandis que son ex-compagne avait porté plainte contre lui pour coups et blessures. Même sa propre mère avait confirmé ces accusations. Alors que des procédures judiciaires étaient en cours depuis 2021 pour des faits datant de 2018, l’ancien défenseur de Lyon poursuivait sa carrière en Autriche, au sein du club du LASK. Ce mercredi, le champion du monde 2014 a appris que le parquet de Munich avait abandonné les charges à son égard.

Abandon ≠ Acquitté

Le défenseur, qui a subi l’une des plus grosses humiliations du XXIe siècle, a connu un procès laborieux et parfois surprenant. Initialement condamné en septembre 2021 à une amende de 1,8 million d’euros et à six mois de prison avec sursis, il a vu son amende abaissée à 1,2 million d’euros et sa peine de prison supprimée. Après cet abandon, Jérôme Boateng est donc libre, et il s’en est vivement réjoui sur Instagram. « Toutes mes déclarations étaient correctes, et ces accusations étaient fausses », a-t-il écrit dans son message. Pour rappel, l’abandon des poursuites judiciaires ne signifie pas que l’Allemand a été acquitté.

Exilé en Autriche à 36 ans, il serait temps de raccrocher les crampons, monsieur.

