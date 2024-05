Jérôme Boateng trouve un nouveau point de chute en Autriche

Un peu plus à l’Est.

L’aventure italienne s’arrête déjà pour Jérôme Boateng. Le défenseur central de 35 ans quitte la Salernitana pour signer à LASK, en Autriche. Après six mois compliqués avec le club italien, bon dernier de Serie A cette saison et relégué en Serie B, le champion du monde 2014 a déjà rebondi en signant un contrat jusqu’en 2026, a confirmé le club autrichien. Avec seulement sept petits matchs en Italie, Boateng cherchera à retrouver la forme pour aider le club de Linz, arrivé troisième du dernier exercice derrière le RB Salzbourg et Sturm Graz.

✍️ Die Tinte ist trocken: 🏆 Weltmeister 🏆 Zweifacher Champions-League-Sieger 🏆 Neunfacher Deutscher Meister Jerome #Boateng unterschreibt bis 2026 bei unseren Schwarz-Weißen ⚫⚪ 📰Mehr dazu: https://t.co/zJyDBjUSFi #inundaut pic.twitter.com/uweIxfNP3A — LASK (@LASK_Official) May 31, 2024

« C’est absolument incroyable qu’on soit capables de recruter Jérôme Boateng à LASK, un tel joueur convoité, un joueur exceptionnel et un sportif modèle d’un niveau international, a réagi le président Siegmund Gruber. Il a eu de nombreuses offres lucratives, et a fait des efforts financiers significatifs, sinon sa signature n’aurait pas été possible. »

On ne le souhaite à personne.

Toulouse valide sa qualification en Autriche