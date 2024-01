Il pense signer dans l’élite autrichienne et se retrouve en D2

Que sa famille lui achète une carte du monde à gratter

Juvhel Tsoumou fait partie de ces joueurs globe-trotters. Né à Brazzaville en 1990, il a commencé à jouer en Allemagne dès son adolescence et a continué de voyager tout au long de sa carrière qui s’étend sur trois décennies différentes. De Chypre au Maroc en passant par l’Angleterre et la Roumanie, l’éphémère international congolais (trois sélections avec les Lions des grands lacs d’Afrique) vient de signer un contrat avec le Police Tero FC en Thaïlande, sa neuvième destination différente en senior.

Goldenes Tor gegen Bayern und Weltreise mit 16 Stationen: Tsoumou im Interview – Stürmer ist wieder auf Vereinssuche #BL https://t.co/HHxB4RkYUS — kicker ⬢ Bundesliga (@kicker_BL) January 29, 2024

Tous ces voyages, c’est très beau mais Juvhel Tsoumou s’est aussi parfois perdu. Dans un entretien accordé à Kicker, il raconte ainsi une anecdote piquante sur sa signature en Autriche, au TSV Hartberg, à l’été 2012 : « À l’époque, on m’a dit qu’à Hartberg, ils jouaient en première division. Sauf qu’en Autriche, la seconde division s’appelait à l’époque Erste Liga(Première Ligue dans la langue de Molière, NDLR). Moi, j’étais prêt à jouer contre Salzbourg et compagnie mais Hartberg était bel et bien en deuxième division. Mais bon, c’était ma faute. » Pas rancunier pour un balle, Tsoumou fait son travail et reste une saison complète, avant que la bougeotte ne le rattrape et qu’il ne tente une nouvelle aventure… en Slovaquie.

L’histoire ne dit pas s’il espérait atterrir en Slovénie par contre.

