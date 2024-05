Gian Piero Gasperini : « Cette saison est extraordinaire pour nous »

Tout Marseille brûle d’impatience.

L’Olympique de Marseille accueille jeudi l’Atalanta Bergame pour une demi-finale aller de Ligue Europa. Ce mercredi, à la veille de la rencontre, l’entraîneur de la Dea Gian Piero Gasperini a annoncé la couleur, en conférence de presse. « Nous avons peut-être gagné en crédibilité parce qu’on a éliminé Liverpool, mais on repart de zéro demain, a commencé le chef d’orchestre bergamasque. L’ambiance sera chaude, dans un super stade avec un public très passionné. Cette saison est extraordinaire pour nous, avec une Serie A dure et équilibrée, on l’aborde avec courage et confiance, avec du respect pour notre adversaire. On est encore dans toutes les compétitions, mais nous ne pensons qu’à la Ligue Europa : c’est notre priorité absolue. J’ai regardé jouer l’OM, et même dans une saison compliquée, Jean-Louis Gasset a réussi à amener cette équipe en demi-finales, il lui a donné une identité, une souplesse tactique : il joue dans un schéma, dans un autre, il fait un super travail. »

Présent à ses côtés derrière le pupitre, le milieu de terrain de l’Atalanta Mario Pašalić, notamment passé par l’AS Monaco (2015-2016), a eu des mots forts : « C’est l’un des matchs les plus importants de ma carrière avec l’Atalanta. Aller en finale serait très beau pour nous, mais aussi pour le club et la ville, ça serait historique. Je n’attends rien de spécial du stade, on est habitués à jouer dans ces stades importants, ça nous donne de la stimulation de jouer ces grands matchs, d’être là pour ces grandes nuits européennes dans une belle atmosphère. Mais ce sont les joueurs qui font les matchs, ça ne compte pas beaucoup, je pense. »

On a hâte.