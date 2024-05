Le Prince William félicite Aston Villa après sa qualification en Ligue des champions

Aston William.

41 ans après, Aston Villa va retrouver la Ligue des champions. Suite à la défaite de Tottenham sur sa pelouse face à Manchester City (0-2), les Villans sont assurés de terminer 4e du championnat et arrachent le dernier ticket pour un représentant de la Premier League en Ligue des champions. Une nouvelle qui ravi les supporters de Villa, dont un certain William, prince de Galles, habitué du Villa Park et 41 ans lui aussi, qui s’est empressé de féliciter Unai Emery, son staff, ainsi que les joueurs sur le compte X officiel du prince et de la princesse de Galles : « Nous sommes en Ligue des champions ! Une saison historique et un exploit incroyable. Merci à Unai, à toute l’équipe et à tout le monde, Aston Villa. J’ai hâte d’être la prochaine saison. »

We are Champions League! A historic season and an amazing achievement. Thanks to Unai, the whole squad and everyone at @AVFCOfficial. Can't wait for next season. #UTV! W https://t.co/u2px5yLqkR

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 14, 2024