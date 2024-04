Kylian Mbappé réaffirme sa fierté d’être Parisien

Faire le taf, jusqu’au bout de la nuit.

Auteur d’un doublé face au FC Barcelone ce mardi, Kylian Mbappé est venu en zone mixte après la rencontre pour assurer le SAV auprès des journalistes français et espagnols. Interrogé sur les chances de voir son équipe remporter la compétition, l’attaquant parisien a été franc : « Bien sûr que je veux gagner la Ligue des champions avec Paris. On a une grande équipe et on va tout faire pour aller à Wembley. » Le numéro 7 du PSG a également salué le travail du staff et du groupe parisien entre le match aller et la manche retour.

Le temps de glisser un petit mot plus personnel : « Je suis toujours fier d’être Parisien depuis que je suis ici. Même si on avait perdu, je serais fier. Je suis fier de représenter le club de la capitale de mon pays, c’est spécial pour moi qui aie grandi ici. »

💬 Kylian Mbappé : « Oui je suis fier d'être Parisien, et ce depuis le premier jour. Mon rêve est de gagner la Ligue des champions avec le PSG, on va tout faire pour aller en finale. »#FCBPSG pic.twitter.com/GFlj5edRWQ — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 16, 2024

Avant de rêver de Wembley et d’une deuxième finale de Ligue des champions, la bande à Kyks affrontera le Borussia Dortmund le 30 avril au Westfalenstadion et recevra les allemands au Parc des Princes le 7 mai.

Aussi fort devant les buts, que devants les journalistes.

