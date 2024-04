Paris et Mbappé cauchemars du Barça en Ligue des champions

Paris croqueur de Catalans !

Auteur d’un doublé ce mardi, Kylian Mbappé a confirmé sa bonne tenue face à Barcelone et encore plus en terres espagnoles. Pour son quatrième match face au Barça, le capitaine de l’équipe de France a inscrit ses quatrièmes et cinquièmes buts face aux Culé en Ligue des champions, ce qui fait de lui le deuxième buteur le plus prolifique de l’histoire de la compétition face au quintuple vainqueur de l’épreuve, derrière Thomas Müller.

5 – Kylian Mbappé a inscrit 5 buts contre Barcelone en Ligue des Champions, ne marquant davantage contre aucune autre équipe dans la compétition. Seul Thomas Müller (8) a plus souvent trouvé le chemin des filets contre le club catalan en LdC. Patron. #BarcaPsg pic.twitter.com/KaJGI0Mlyc — OptaJean (@OptaJean) April 16, 2024

Mais si son vice-capitaine a pris l’habitude de prendre ses aises face au club Culés, c’est le Paris Saint-Germain qui est au aussi un sacré bourreau pour les Blaugranas. Après sa qualification ce soir, le Paris Saint-Germain est devenu l’équipe à avoir le plus éliminé le Barça en Ligue des champions, avec trois occurrences. Avec les saisons 1994/1995 et 2020/2021, la cuvée 2023/2024 rentre donc dans l’histoire et fait de Paris la bête noire des Catalans en C1. Avec ses deux performances coup sur coup, le PSG vient même de priver le Barça du ballon de façon historique.

3 – Paris est l’équipe qui a le plus souvent éliminé Barcelone en Ligue des Champions (3 fois – en quart en 1994/95, en 8e en 2020/21 et ce soir). Olé. #BarcaPsg pic.twitter.com/lLVRnHICnY — OptaJean (@OptaJean) April 16, 2024

Finalement, le favori est passé.

