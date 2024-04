Avec le nouveau format de la Ligue des champions, Leverkusen n’est pas assuré d’être dans le chapeau 1

C’est à n’y rien comprendre.

Depuis ce week-end, le Bayer Leverkusen est le premier club des cinq grands championnats à être sacré et donc à assurer sa place à la prochaine Ligue des champions. Une édition qui s’annonce historique par son nouveau format et son lot de 36 équipes (contre 32 à ce jour) mais aussi catastrophique dans la compréhension du règlement. Le club allemand pourrait, d’après les informations de Kicker, ne pas faire partie du chapeau 1 lors du tirage au sort de la compétition. Une surprise de mauvais goût mais qui semble bien réelle, puisque le futur règlement se base sur le classement des clubs au coefficient UEFA et modifie la composition du chapeau 1, habituellement réservé aux champions. Ainsi, Leverkusen, actuel 14e à l’UEFA avec 84 000 points, hériterait du chapeau 2 voire 3.

La source précise également, que seul le vainqueur de la Ligue des champions sera assuré d’être aligné dans le pot 1 et que cette avantage disparait pour le champion de la C3. Si les hommes de Xabi Alonso, remportent le tournoi en mai prochain, ils ne pourront pas non plus accéder au chapeau de tête. Un scénario qui peut paraître illogique et largement critiquable au vu des clubs qui se positionnent devant les champions allemands. À titre d’exemple, Chelsea, l’AS Roma, Manchester United ou encore le Bayern Munich font tous partis du top 10 européen et postulent ainsi à une place dans le chapeau 1 et 2, alors qu’aucun d’entre eux ne sera sacré à l’issue de la saison. En revanche, le VFB Stuttgart n’ayant cumulé aucun point sur les cinq dernières saisons, se verrait envoyé dans le chapeau 4.

On peut toujours renommer la compétition : la Ligue de ceux qui étaient champions.

Leverkusen enchaîne un 30e match sans défaite et rejoint les demi-finales de la Coupe d'Allemagne