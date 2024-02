Pronostic Bayer Leverkusen Stuttgart : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Coupe d’Allemagne

Le Bayer Leverkusen rentre dans le dernier carré aux dépens de Stuttgart

Ce quart de finale de la Coupe d’Allemagne met aux prises deux formations qui réussissent une très belle saison. Le Bayer est actuellement en tête de la Bundesliga avec 2 points de plus que le grand rival du Bayern. Cette semaine s’annonce décisive pour Leverkusen puisqu’en plus de ce quart de finale, les hommes de Xabi Alonso recevront les Bavarois samedi prochain. Auteur d’un parcours incroyable, le Bayer est toujours invaincu depuis l’entame de cet exercice. Le week-end dernier, les partenaires de Florian Wirtz se sont repris après leur nul face à Gladbach’ en dominant Darmstadt (0-2) sur un doublé de Tella. En décembre, Xhaka et ses coéquipiers avaient signé un nul à Stuttgart (1-1) et s’attendent à un match compliqué ce mardi. Au niveau de l’effectif, Alonso est privé d’éléments importants puisque Boniface ou Palacios sont sur le flanc. En revanche, les Wirtz, Xhaka ou Schick sont opérationnels.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Stuttgart est certainement l’une des bonnes surprises de la saison de Bundesliga. En effet, peu d’observateurs auraient imaginé le VfB en 3e position du championnat. Porté par la réussite de Guirassy en début de saison, Stuttgart a profité de cet élan pour se maintenir sur le podium. Actuellement, la formation dirigée par Hoeness possède 3 et 4 points d’avance sur ses deux principaux poursuivants, Dortmund et Leipzig. Le week-end dernier, le Vfb s’est imposé à Fribourg avec un très bon Undav qui a pris. Impressionnant avec l’Union Saint-Gilloise, l’allemand n’avait pas réussi à s’imposer à Brighton mais réalise un très bel exercice à Stuttgart avec 13 buts. A domicile, le Bayer devrait s’imposer face au 3e de Bundesliga, Stuttgart, avant le choc du week-end face au Bayern.

► Le pari « Victoire Bayer » est coté à 1,61 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 161€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Schick buteur » est coté à 2,13 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 213€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Bayer – Stuttgart :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Bayer Leverkusen Stuttgart détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Stuttgart et Leverkusen se neutralisent au sommet