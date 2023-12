Stuttgart et Leverkusen se neutralisent au sommet

VfB Stuttgart 1-1 Bayer 04 Leverkusen

Buts : Führich (40e) pour les Schwaben // Wirtz (47e) pour les Schwarzroten

Choc au sommet, nul à l’arrivée.

Le Bayern humilié par l’Eintracht Francfort la veille, l’occasion de frapper un grand coup était belle pour les deux adversaires du jour, tout deux sur le podium de Bundesliga. Il n’en sera rien, Stuttgart et le Bayer Leverkusen se quittant dos à dos (1-1). Ce sont les pensionnaires de la Mercedez-Benz Arena qui sont les plus conquérants en début de rencontre : une douzaine de frappes en à peine trente minutes mais un Lukáš Hrádecký impérial devant Chris Führich (3e), Serhou Guirassy (7e, 25e) ou encore Deniz Undav (17e) frustre les Schwaben. D’autant que le gardien finlandais peut compter sur Edmond Tapsoba (7e) pour lui sauver la mise. Hormis une frappe d’Amine Adli sur le poteau (9e) et une tentative de Victor Boniface (25e), Leverkusen piétine et se fait punir juste avant la pause : Josha Vagnoman déborde sur la droite et transmet au second poteau pour Führich, oublié, qui peut conclure à bout portant (1-0, 40e).

Nul ne sait le discours tenu à la mi-temps par Xabi Alonso, mais l’ancien international espagnol a sûrement secoué ses joueurs après ce premier acte décevant. Leverkusen réagit en tout cas très vite et sur un centre de Boniface, Florian Wirtz ajuste sa reprise de volée et prend Alexander Nübel à contre-pied (1-1, 47e). Granit Xhaka en remet une couche dans la foulée mais sa frappe lointaine vient s’écraser sur le poteau (49e). Après 50 minutes jouées à rythme effréné, les deux équipes freinent l’allure et la défense reprennent le contrôle du match. Seuls Angelo Stiller (80e) et Jonathan Tah (87e) amènent du danger dans le camp adverse, mais sans succès.

Hormis sa dignité, le Bayern n’a donc quasiment rien perdu ce week-end.

Suttgart (4-2-2-2) : Nübel – Vagnoman (Rouault, 85e), Anton, Zagadou, Mittelstädt (Stergiou, 76e) – Stiller, Karazor – Millot (Katompa, 66e), Führich (Leweling, 77e) – Undav (Woo-Yeong, 85e), Guirassy. Entraîneur : Sebastian Hoeneß.

Leverkusen (3-4-2-1) : Hradecky – Odilon, Tah, Tapsoba – Frimpong, Xhaka, Palacios (Hincapié, 84e), Grimaldo – Adli (Hofmann, 65e), Wirtz – Boniface (Schick, 73e). Entraîneur : Xabi Alonso.

