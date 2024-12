Et si Cristiano Ronaldo jouait le Mondial 2030 ?

Le foot ne se débarrassera pas de CR7 comme ça.

Cristiano Ronaldo a déjà disputé cinq Coupes du monde, un record qu’il partage avec Gigi Buffon, Leo Messi, Lothar Matthäus ou encore Rafael Márquez. Et l’insatiable buteur pourrait aller encore très loin. Le Mondial 2026, dans un an et demi, apparaît comme un objectif raisonnable pour la star d’Al-Nassr, qui affiche 16 buts cette saison. Le suivant, en 2030, beaucoup moins, puisqu’il aura alors 45 ans, mais le tournoi risque de lui faire de l’œil.

Battu par la candidature russe en 2018, le Portugal a persévéré et obtenu l’organisation de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire, en association avec ses voisins espagnol et marocain. « Un rêve devenu réalité » pour le capitaine de la Seleção. Le jeune retraité Nani, qui connaît bien la bête pour avoir joué de nombreuses années à ses côtés, imagine déjà le quadra trimballer son numéro 7 pour une dernière danse devant son public. « Il n’y a aucun doute là-dessus ! Il va faire un autre régime pour être présent, mince, très mince, a-t-il glissé lors d’une conférence de presse suivant la confirmation de la FIFA. Espérons que Cristiano sera toujours là pour marquer des buts ! »

La retraite à 45 ans, ça ferait rêver n’importe qui.

