Mais au fait, ça veut dire quoi Farmers League ?

Il ne s’agirait pas d’en faire tout un foin.

Interrogé après la victoire d’Arsenal sur Monaco mercredi soir en Ligue des champions (3-0), William Saliba a évoqué le concept de Farmers League (littéralement, « la ligue des fermiers »), bien connu des internautes anglais, qui utilisent ce sobriquet pour décrire péjorativement le niveau de compétitivité de la Ligue 1 française. Ce terme a germé sur les réseaux sociaux au milieu des années 2010 en Angleterre.

Si certains (sur Reddit) expliquent qu’il remonte au moment où « des agriculteurs (les gilets jaunes, NDLR) ont bloqué des routes et poussé à l’annulation de certains matchs de Ligue 1 », cela fait surtout référence au manque de concurrence au PSG au sein d’un championnat qu’il a désormais remporté dix fois au cours des douze dernières saisons, mais également à leur faible rendement sur la scène continentale, dû selon ses détracteurs au fait que les stars de la capitale se confronteraient chaque week-end à des paysans et fermiers sur les pelouses de Ligue 1.

LA FRANCE EN COUPE D’EUROPE CETTE SAISON 🤩🇫🇷 ✅ 17 VICTOIRES 🤝 6 NULS ❌ 11 DÉFAITES Farmers league. 🚜 pic.twitter.com/dArXvWsmEV — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) December 12, 2024

Des fermiers pour élever des poulets

Si force est de constater que la France court toujours après une C1 (ou C3) depuis la Ligue des champions remportée par l’Olympique de Marseille en 1993, il semblerait que les banters (blagues chambreuses et particulièrement répandues dans le monde du supporterisme anglais) se soient quelque peu estompées ces dernières semaines au vu des brillants résultats des clubs français.

Si les fans d’Arsenal pourront toujours se targuer d’avoir largement surpassé l’actuel 3e du championnat de France, le reste de l’Europe peut constater semaine après semaine que les fermiers de Brest, Lille, Monaco et Lyon font plus que regarder leurs adversaires dans les yeux, enchaînant les performances de haut vol et trustant les premières places de leurs classements respectifs sur la scène continentale, en témoigne la nouvelle victoire de prestige des Lyonnais ce jeudi face à l’Eintracht Francfort (3-2), deuxième du championnat de Bundesliga.

La Grande Jacquerie est en marche.

Pardon d’avoir douté, Rayan Cherki