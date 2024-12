William Saliba défend la « Farmers League »

Encore un tacle réussi pour lui.

William Saliba, l’homme à la mode chez les Gunners, s’est arrêté au micro de Canal+ après la victoire éclatante d’Arsenal face à Monaco (3-0). Interrogé sur les performances récentes des clubs français en compétitions européennes, il n’a pas caché sa joie de voir Lille et Brest montrer que le foot français n’était pas à négliger.

Respectez la Ligue 1 !

« Je suis content, j’ai vu Brest hier, Paris aussi et aujourd’hui j’ai vu que Lille a gagné, ça fait du bien. Parce qu’il y en a, ils nous respectent pas, même ici en Angleterre, ils pensent que c’est la Farmers League, s’est amusé le défenseur français. Voilà ça fait du bien de voir les clubs français gagner et j’espère qu’ils vont tous se qualifier. »

Passé par Nice, Marseille et Saint-Étienne, Saliba sait de quoi il parle et connaît le championnat de France comme sa poche (où l’on retrouve quelques attaquants de Premier League au passage). Puis, rappelons que les clubs anglais ont parfois appris à connaître la force de l’Hexagone. Ce n’était pas le cas à Arsenal face à Monaco, mais Toulouse avait fait tomber Liverpool la saison dernière, par exemple, ou encore la fameuse élimination de Manchester City par l’OL lors du Final 8 de Ligue des champions en 2020.

On n’a pas le même budget, mais on a… Non, laissez tomber.

