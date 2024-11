Le Bayer Leverkusen ne marque pas lors d'un match pour la première fois depuis la finale d'Europa League

Bayer 04 Leverkusen 0 – 0 VfB Stuttgart

« Il est où le Bayer il est où ? »

Le 0-0, la nouvelle tendance de la Bundesliga ? Après deux matchs nuls et vierges la semaine dernière, la neuvième journée de la ligue des buts de partout démarre sur la pointe des pieds. Et c’est encore plus rare quand c’est le Bayer Leverkusen. Flamboyant la saison dernière, le Bayer a terminé un match sans avoir marqué de but pour la première fois depuis la finale d’Europa League, le 22 mai. Ce soir, c’est contre le VfB Stuttgart. Si Xabi Alonso avait déjà terminé un match sur le score de 0-0 (contre le Borussia Mönchengladbach en janvier dernier), le coach n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers rendez-vous de Bundesliga, pour quatre matchs nuls pour le reste. Le 2-2, le 1-1, et donc le 0-0 ont été testés.

Vingt frappes, aucun but

À quelques jours d’aller à Liverpool en Ligue des champions, Xabi Alonso a fait tourner et n’a même pas pu compter sur Martin Terrier, blessé. Malgré une vingtaine de frappes, dont cinq cadrés, et dix corners ce soir, le Bayer rate l’opportunité de revenir provisoirement à un point du Bayern Munich et du RB Leipzig, co-leaders. Pire : ils se sont rendus compte qu’Alexander Nübel était un bon gardien, ce dont les supporters monégasques doutent. L’ex-futur Manuel Neuer a réalisé deux parades décisives. Il s’est imposé devant Alejandro Grimaldo en première période, avant que la barre ne le sauve, puis devant Boniface et Florian Wirtz en seconde. L’ancien toulousain Anthony Rouault, défenseur central, a aussi assuré derrière, alors que Stuttgart avait perdu très tôt Fabian Rieder. L’ancien rennais est sorti sur blessure tôt dans la rencontre.

Le Xabi Time appartient-il au passé ?

