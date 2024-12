Maupay : « Je ne joue pas un rôle, je suis peut-être né casse-couilles »

Quoi ma gueule ? Qu’est-ce qu’elle a ma gueule ?

Titulaire lors des cinq dernières journées de championnat, Neal Maupay commence à faire sa place à l’Olympique de Marseille. L’attaquant s’est illustré avec deux buts et quatre passes décisives, mais c’est surtout pour son sens de la provocation qu’il se fait remarquer. Une constante depuis le début de sa carrière. « Je suis juste moi-même. Dans la vie de tous les jours, je suis pareil avec mes amis, ma famille, confie-t-il à L’Équipe. Ça entraîne peut-être des réactions, mais je ne joue pas un rôle. J’ai toujours fonctionné comme ça. »

« Une perte de temps d’essayer de jouer un rôle »

« Mes premiers souvenirs sur les terrains de foot, je me vois moi maintenant. Il n’y a pas un événement qui a fait que je suis devenu un peu “vocal” sur le terrain, je suis peut-être né casse-couilles », poursuit-il en se marrant. Et pas question de changer ne serait-ce que d’un iota. « Si on me dit que demain je n’ai pas le droit de parler sur le terrain, de m’accrocher avec un défenseur, j’aurais l’impression de ne pas être dans mon match. […] Cela m’a permis d’avoir la carrière que j’ai eue aujourd’hui. Ce serait une perte de temps d’essayer, parce que je suis footballeur, de jouer un rôle. En fait, c’est un poids de toujours essayer de contrôler ce qu’on dit, de contrôler ce qu’on fait. C’est moi, je n’ai pas envie de changer qui je suis. »

Droit au but, et droit dans ses pompes.

Olivier Létang alerte sur la programmation du match contre l’OM