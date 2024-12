Des banderoles à l’encontre de Jürgen Klopp déployées à Kiel, Marco Rose le défend

Entre entraîneurs allemands, on se soutient.

Alors que Leipzig renouait avec la victoire en Bundesliga ce samedi sur la pelouse de Kiel (0-2), une partie des supporters locaux ont déployé une banderole à l’encontre d’Oliver Mintzlaff et de Jürgen Klopp, désormais tous deux membres de la galaxie Red Bull, et qualifiés de « fossoyeurs du football allemand ». Forcément concerné, Marco Rose, entraîneur de Leipzig, a été interrogé sur ce sujet à la fin du match , et il n’a pas fait dans la dentelle : « Je pense qu’il serait très intelligent de ne pas donner de tribune aux imbéciles. N’en parlons pas, ils n’ont qu’à ramener leurs banderoles chez eux. Ils ont peint quelque chose dessus, se sont amusés dans le stade et sont rentrés chez eux. Personne n’a réagi, cela n’a intéressé personne. Ce sont des absurdités qui ont été répandues et c’est tout. »

‼️OSMAKLIGT Holstein Kiel-fansen med ett osmakligt tifo mot bland annat Jürgen Klopp: Bundesliga-klubben förolämpade Klopp i matchen mot RB Leipzig som en: 🗣️"Dödsgrävare av tysk fotboll." 📌Förutom Klopp är även Martin Kind, Dietmar Hopp och Oliver Mintzlaff i skottgluggen. pic.twitter.com/9A16UBdRMq — Keven Bader (@Keven_Bader) December 7, 2024

Trop mignon, ce corporatisme. On se croirait en Ligue 1.

OM : nouveau système pour une nouvelle vie