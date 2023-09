Le beau geste de solidarité des joueurs du Hertha Berlin

Le foot qu’on aime.

Relégué l’an dernier en 2. Bundesliga, le Hertha Berlin roule désormais sa bosse dans l’antichambre de l’élite allemande, sans réussir pour l’instant à enclencher une véritable opération remontée (trois victoires et quatre défaites en sept matchs jusqu’ici). Mais dimanche, les Berlinois sont allés s’imposer à Kiel (3-2), qui reste définitivement meilleur au handball, et les anciens coéquipiers de Lucas Tousart ont réalisé leur plus belle action de l’après-midi après le coup de sifflet final.

KÄMPFEN, IAN! ✊ Nach dem Spiel überreichte Fabi #Reese die gesammelten Spenden unserer Fanszene an die Kurve des KSV. 🤝 Vielen Dank für eure Spenden, im Stadion und von zu Hause. 💙#HaHoHe pic.twitter.com/yKO0FZdtsi — Hertha BSC (@HerthaBSC) September 24, 2023

Ayant eu vent d’une récolte de fonds pour soutenir un supporter de Kiel atteint d’un cancer, que le Hertha avait partagé sur ses réseaux sociaux, les joueurs de la Vieille Dame – ainsi que leurs fans – ont participé à cet élan de solidarité, que Fabian Reese est allé matérialiser à la fin de la rencontre. Débarqué de Kiel cet été, Reese, auteur d’un but et d’une passe décisive face à son ancienne équipe, s’est dirigé vers le virage de Kiel avec un seau rempli de dons, afin de donner ces deniers aux supporters locaux, et de participer à cette récolte. Certainement la belle histoire du week-end.

Si le Hertha était aussi performant sur le terrain du football que sur celui la solidarité, il serait encore en Bundesliga.

