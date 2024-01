Kay Bernstein, président du Hertha, est décédé à l'âge de 43 ans

Ce mardi, le Hertha Berlin a annoncé le décès « inattendu » de son président Kay Bernstein, à l’âge de 43 ans. L’ensemble du club s’est dit « abasourdi et bouleversé ».

Ancien ultra du club et cofondateur du groupe « Harlekins Berlin ’98 », il fut capo et a eu un rôle important auprès de la communauté des supporters du Hertha. Également auteur de nombreux débordements, il avait été, à plusieurs reprises pendant sa jeunesse, interdit de stade par son club. En juin 2022, après la démission du président de longue date Werner Gegenbauer, il s’était présenté aux élections et avait remporté le scrutin avec 54% des voix, face au président de la section handball du club (Frank Steffel) et au politicien Frank Steffel (CDU). Une surprise, et un évènement totalement inédit en Allemagne.

The Bundesliga family is mourning the death of Hertha BSC president, Kay Bernstein. Our thoughts are with his family, friends, and everyone associated with the club. pic.twitter.com/71x6PXXHRw

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 16, 2024