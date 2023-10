Lucas Tousart : « Le Hertha m’a surpayé »

Il paraît que c’est tabou.

Alors qu’il s’apprête à défier le Napoli en Ligue des champions avec son club de l’Union Berlin, Lucas Tousart a concédé, dans L’Équipe de ce mardi, que son arrivée en Allemagne en 2020 – du côté du club rival, le Hertha – s’est faite dans un contexte assez particulier.

« Quand tu arrives et que tu vois que ça va être beaucoup plus compliqué que ce qu’on t’avait promis, ce n’est pas facile mentalement. On m’a payé un gros montant, 25 millions d’euros. Dès la première année, on m’a demandé d’être un leader, sans comprendre la langue. J’étais perdu au début, ça ne jouait pas du tout comme en Ligue 1. Après quelques mois, j’ai su me libérer de cette pression en me disant que ce n’était pas moi qui avais fixé le montant, j’ai donné le maximum. Je le savais, et Lyon me l’avait dit : le Hertha m’a surpayé », a confié en toute transparence l’ancien de l’OL.

L’OL en route pour faire une Hertha, voir si l’herbe est plus verte en deuxième division ?

