Hoffenheim freine l’Union Berlin, le Hertha relégué

La 33e et avant-dernière journée de Bundesliga disputée ce samedi a fait quelques heureux – comme Hoffenheim ou Bochum – mais surtout beaucoup de malheureux, dont le Hertha Berlin, relégué.

Dans la course à la Ligue des champions, l’Union Berlin a fait la mauvaise opération de la journée en s’inclinant face à Hoffenheim (4-2). Les Berlinois surpris à la demi-heure de jeu par Ihlas Bebou, profitant de la mauvaise relance de Diego Leite pour éliminer Frederik Rønnow et marquer. (1-0, 22e). Une ouverture du score logique, confirmée peu avant la pause par Andrej Kramarić, venu transformer un penalty préalablement obtenu par Christoph Baumgartner sur une faute du même Leite (2-0, 36e). Pas résignés, les visiteurs réduisent le score dans la foulée avec Danilho Doekhi et son crâne puissant sur corner (2-1, 45e+4). Mais malgré les nombreuses occasions au retour des vestiaires, dont une reprise quasi-immanquable de Sheraldo Becker (60e), c’est le TSG qui clôt les festivités. Kramarić y va de son doublé (3-1, 89e) et, malgré la nouvelle réduction de la marque d’Aïssa Laïdouni (3-2, 90e+5), Mu’nas Dabbur fait le break (4-2, 90e+9). Hoffenheim se maintient, l’Union – quatrième – doit impérativement s’imposer lors de la dernière journée pour ne pas voir son poursuivant Fribourg lui chiper sa place en C1.

Loin derrière, Schalke 04 a, de son côté, réagi devant l’Eintracht Francfort pour se laisser une dernière chance de maintien la semaine prochaine (2-2). Et il n’aura fallu que 45 secondes à Simon Terodde pour placer sa tête sur coup franc et mettre les siens devant (1-0, 1re). Mais Francfort revient dans la course doucement, Daichi Kamada ajustant une frappe flottante à l’entrée de la surface (1-1, 21e). Après la pause, les Aigles prennent même l’avantage grâce à Tuta, esseulé dans la surface sur une passe en retrait d’Almamy Touré (1-2, 59e). Finalement, Sebastien Polter réussit à égaliser en taclant le long ballon de Tobias Mohr (2-2, 85e). Un but importantissime, puisque dans l’autre duel pour le maintien, Bochum a relégué le Hertha Berlin au terme d’un nul cruel (1-1). La capitale a pourtant cru trouver son sauveur en la personne de Lucas Tousart, parvenu à sauter plus haut que tout le monde sur le corner de Marco Richter (1-0, 63e), mais c’était compter sans l’abnégation des Bleus, revenus grâce à la même situation par Keven Schlotterbeck (1-1, 90e+4). Bochum aura son destin entre les crampons lors de l’ultime journée.

Enfin, dans l’opposition sans enjeu du jour, le Werder et Cologne n’ont pas su se départager (1-1). Stefan Tigges dégaine le premier, d’une jolie caboche plongeante, consécutive à un centre tout aussi travaillé de Florian Kainz (1-0, 36e). La réponse vient de Romano Schmid, complètement oublié par la défense colonaise et auteur d’une volée improbable en angle fermé (1-1, 73e). Le Werder remonte au douzième rang, Cologne reste dixième.

Les résultats :

Hoffenheim 4-2 Union Berlin

Buts : Bebou (22e), Kramarić (36e, SP et 89e) et Dabbur (90e+9) pour le TSG // Doekhi (45e+4) et Laïdouni (90e+5) pour l’Union

Werder Brême 1-1 Cologne

Buts : Schmid (73e) pour le Werder // Tigges (36e) pour Köln

Schalke 04 2-2 Eintracht Francfort

Buts : Terodde (1re) et Polter (85e) pour les Knappen // Kamada (21e) et Tuta (59e) pour les Aigles

Hertha 1-1 Bochum

Buts : Tousart (63e) pour le Hertha // Schlotterbeck (90e+4) pour les Bleus

