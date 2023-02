Dortmund rince Fribourg, l'Union Berlin leader provisoire

La Torfabrik a parlé.

Face à une défense de Fribourg très regroupée, après l’expulsion de l’international espoirs français Sildillia pour deux fautes grossières sur Adeyemi en l’espace de 30 secondes, le Borussia Dortmund a dominé son sujet (5-1), pour revenir sur le podium de Bundesliga. Les Schwarzgelben doivent d’abord se frotter au réalisme des Fribourgeois, qui égalisent avant la pause par Höler, à la suite d’un flottement défensif sur l’axe Süle-Schlotterbeck (buteur un peu plus tôt). Mais la machine s’enclenche en seconde période : en s’appuyant sur Bellingham et sa talonnade, Adeyemi débloque son compteur en BuLi dans une forêt de jambes, avant que Guerreiro (auteur de trois passes décisives cet après-midi) n’offre une galette à Haller, qui inscrit de la tête son premier pion pour la maison jaune et noir. Le message sur les crampons de l’international ivoirien est limpide, et ce dernier l’a montré aux caméras : « F*ck cancer ! » Le SCF se décompose définitivement sur une superbe frappe flottante de Brandt, qui trompe Flekken à distance, avec l’aide du poteau. Reyna bouclera la boucle après un jeu à trois en pleine surface.

Alors qu’on la pensait en train de doucement rentrer dans le rang début novembre, l’Union Berlin a repris le fauteuil de leader (au moins pour un jour) au Bayern Munich, en signant une quatrième victoire de rang en championnat. Un succès acquis dans les dix dernières minutes face à Mayence (2-1). Behrens avait ouvert la marque à la demi-heure de jeu en prolongeant un centre vicieux de Seguin, pendant que Roussillon se télescopait avec les défenseurs des Nullfünfer. L’égalisation d’Ingvartsen sur penalty sera finalement sans incidence, grâce à une reprise limpide de Siebatcheu, du droit. À noter l’entrée cruciale d’Aïssa Laïdouni, l’international tunisien et nouvel arrivant dans l’effectif des Eisernen. De son côté, le RB Leipzig (quatrième) est resté muet à Cologne (0-0), une rareté. Werner a notamment vu son but annulé après un hors-jeu d’André Silva (qui aurait dû être le passeur décisif), au départ de l’action, en début de seconde période. À Francfort, Randal Kolo Muani continue de se faire un nom. Double buteur face au Hertha (3-0), le Bleu qui a sonné la révolte en finale du Mondial 2022, a notamment été à la conclusion d’un jeu à trois avec Götze et Lindstrøm, après avoir marqué son penalty. Il enfile les perles, puisqu’il compte désormais 9 pions en Bundesliga, soit un de moins que Marcus Thuram. Enfin, avalanche de caramels à Bochum, où le VfL a fait dégoupiller le TSG Hoffenheim (5-2), pour mieux sortir d’une zone rouge dans laquelle il semblait embourbé définitivement il n’y a pas si longtemps. Le plus beau but de la rencontre est à mettre à l’actif de Takuma Asano, auteur d’un numéro en solo en fin de premier acte, à base de passement de jambes et de résistance à l’impact.

Total régal.

Dortmund 5-1 Fribourg

Buts : Schlotterbeck (26e), Adeyemi (48e), Haller (51e), Brandt (69e) et Reyna (82e) pour le BvB // Höler (45e) pour les Breisgau-Brasilianer

Expulsion : Sildillia (17e) pour les Breisgau-Brasilianer

Union Berlin 2-1 Mayence

Buts : Behrens (32e) et Siebatcheu (84e) pour les Eisernen // Ingvartsen (78e SP) pour les Nullfünfer

Cologne 0-0 RB Leipzig

Eintracht Francfort 3-0 Hertha BSC

Buts : Kolo Muani (21e SP et 28e) et Tuta (90e+4) pour les Adler

Bochum 5-2 Hoffenheim

Buts : Hofmann (22e), Förster (30e), Asano (40e), Mašović (69e) et Broschinski (83e) pour le Unabsteigbaren // Baumgartner (49e) et Dabbur (77e) pour le TSG