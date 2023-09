Leverkusen et Stuttgart déroulent, Wolfsbourg cale

La troisième journée de Bundesliga a accouché de 23 buts en cinq matchs. Rien que ça.

Leader incontesté, le Bayer Leverkusen a poursuivi en disposant de Darmstadt (5-1). Envoyé en profondeur par Jeremie Frimpong, Victor Boniface a finalisé l’action seul, avant de piquer son ballon (1-0, 21e). Les visiteurs ne tardent cependant pas à se réveiller, sur coup de pied arrêté, Christoph Klarer déviant de la tête, pour Oscar Vilhelmsson (1-1, 24e). Le Bayer reprend alors l’avantage au retour des vestiaires, Frimpong parvenant à trouver Exequiel Palacios plein de réussite au moment de tenter, sa frappe étant déviée à deux reprises (2-1, 49e). Boniface ira de son doublé (3-1, 61e), suivi de Jonas Hofmann (4-1, 67e) et de l’entrant Adam Hložek pour clôturer le festival (5-1, 83e). Le dauphin Wolfsburg s’est quant à lui fait piéger à Hoffenheim (3-1). Les Loups ont pensé faire le plus dur au moment de voir Tiago Tomás remporter son face-à-face avec Oliver Baumann (1-0, 36e), mais c’était compter sans John Brooks, ancien de la maison et resté aux avant-postes sur un coup franc précédent, venu égaliser en opportuniste (1-1, 45e+2). Hoffenheim l’emportera sur des buts de Maximilian Beier, oublié au second poteau (2-1, 60e), et de Robert Skov, d’un missile du gauche (3-1, 74e).

Profitant du faux pas de Wolfsburg, Stuttgart s’est installé au deuxième rang après sa large victoire contre Fribourg (5-0). Le VfB a pratiquement plié l’affaire en un quart d’heure, grâce à Chris Führich et Serhou Guirassy. Le premier a d’abord placé un enroulé à l’opposé (1-0, 8e), quand le Guinéen a choisi de piéger Noah Atubolu en frappant au sol, premier poteau (2-0, 17e). Guirassy lancé, et récompensé dans la foulée sur un service en retrait d’Hiroki Ito, conclu dans le but vide (3-0, 19e). Pas rassasié, Führich marque de nouveau (4-0, 62e), au même titre que le Français, Enzo Millot (5-0, 75e). Prétendant à l’Europe, le Werder n’a également pas déçu en gagnant devant Mayence (4-0). Marvin Ducksch, remplaçant attitré de Niclas Füllkrug parti au Borussia Dortmund, s’est ainsi chargé de mettre les Brêmois devant, en transformant son penalty (1-0, 3e). À l’heure de jeu, Jens Stage et sa tête puissante feront le break (2-0, 53e). Leonardo Bittencourt (3-0, 82e) et Justin Njinmah (4-0, 83e) scellent la marque.

Enfin, Augsbourg et Bochum se sont quittés sur un nul de milieu de tableau (2-2). Le long une-deux entre Dion Drena Beljo et Ermedin Demirović a permis à ce dernier de mettre son attaquant dans les meilleures conditions pour ouvrir la marque au point de penalty (1-0, 35e), avant que Takuma Asano, au sortir d’un cafouillage, ne fusille la lucarne d’une volée du droit (1-1, 45e+3). Demirović, au rebond d’un tir, remettra les siens devant (2-1, 62e), mais Asano, sur la remise en jeu, égalisera de la même manière que sa première réalisation (2-2, 64e).

Les résultats :

Augsbourg 2-2 VfL Bochum

Buts : Beljo (35e) et Demirović (62e) pour le FCA // Asano (45e+3 et 64e) pour les Blau

Leverkusen 5-1 Darmstadt

Buts : Boniface (21e et 61e), Palacios (49e), Hofmann (67e) et Hložek (83e) pour le Bayer // Vilhelmsson (24e) pour les Lilien

Hoffenheim 3-1 VfL Wolfsburg

Buts : Brooks (45e+2), Beier (60e) et Skov (74e) pour le TSG // Tiago Tomás (36e) pour les Loups

Werder 4-0 Mayence

Buts : Ducksch (3e, SP), Stage (53e), Bittencourt (82e) et Njinmah (83e) pour Brême

VfB Stuttgart 5-0 Fribourg

Buts : Führich (8e et 62e), Guirassy (17e et 19e) et Millot (75e) pour le VfB

L’ex-Bleuet Amine Adli convoqué avec le Maroc