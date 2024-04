C3 : L’Atalanta résiste à Liverpool, la Roma exfiltre Milan, Leverkusen refuse de perdre chez West Ham

Sur la corde red.

Après la déculottée encaissée à Anfield, Liverpool n’avait d’autre choix que d’écrire l’histoire loin de ses bases, en miroir d’une certaine soirée de Ligue des champions dans la chaleur stambouliote. Or, malgré l’ouverture du score précoce de Mohamed Salah sur penalty, il n’en a rien été, un seul but seulement aura été remonté. Les Reds ont dominé la première période avant de subir sans répliquer après la pause. Le statu quo est tel que, malgré son succès en terre bergamasque (0-1), la bande de Jürgen Klopp quitte la Ligue Europa la tête basse, en quarts de finale.

Pas plus de réussite pour l’AC Milan, qui n’a pas su renverser l’AS Roma de Daniele De Rossi dans la Ville éternelle. Pire, en supériorité numérique pendant plus d’une heure, les Rossoneri ont de nouveau perdu pied (2-1), la faute à des réalisations de Gianluca Mancini et Paulo Dybala. Enfin, le Bayer Leverkusen a une nouvelle fois frappé dans le money time pour éviter que sa série d’invincibilité ne prenne fin à Londres. Un match nul chez West Ham, obtenu grâce à Jeremie Frimpong contre des locaux pourtant remontés à bloc en première période (1-1), et voilà que le Werkself s’apprête à défier les Giallorossi pour une place en finale.

Pour l’anecdote, avec ce 44e match sans défaite toutes compétitions confondues, le Bayer dépasse le record européen de la Juventus.

Atalanta 0-1 Liverpool

But : Salah (7e SP) pour les Reds

Roma 2-1 AC Milan

Buts : Mancini (12e) et Dybala (22e) pour les Giallorossi // Gabbia (85e) pour les Rossoneri

Expulsion : Çelik (31e) pour les Giallorossi

West Ham 1-1 Bayer Leverkusen

Buts : Antonio (13e) pour les Hammers // Frimpong (89e) pour le Werkself