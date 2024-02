Clap de fin.

Lens n’a pas réussi à franchir l’obstacle Fribourg ce jeudi en barrages de la Ligue Europa (3-2). Le Racing menait pourtant de deux buts à la pause, et tenait sa qualification jusqu’à la 90e+2… Un scénario difficile à avaler pour Franck Haise. « Le premier sentiment, c’est la déception profonde, évidemment, a-t-il répondu en conférence de presse. Quand on fait ce métier depuis longtemps, qu’on est entraîneur, joueur ou supporter, on sait qu’on a parfois la chance de vivre des moments exceptionnels, et d’autres qui sont douloureux. Il faut les assumer, les vivre avec le courage nécessaire pour livrer un autre combat dans deux jours et demi (contre Monaco, dimanche, 13h). »

« Ils ont été plus forts que nous dans le jeu aérien, sur les seconds ballons, dans le domaine athlétique. Si j’ai un regret, c’est qu’on a eu trois occasions de mettre le troisième », poursuit le coach nordiste, qui a ensuite tiré le bilan de cette aventure continentale : « Quand ça s’achève, il y a toujours de l’amertume. Je veux aussi dire que le club n’avait pas vécu d’épopée européenne pendant plus de 15 ans. On a grandi, on a pris de l’expérience, des coups aussi. Ça fait partie du sport. La déception prime aujourd’hui, mais dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, l’expérience de ces huit matchs nous servira à tous. »

Surtout si la saison se termine sur le podium.