Christian Streich quittera Fribourg à la fin de la saison, après 29 ans de service

Un divorce en pleine noces de velours.

Christian Streich, 58 ans, a passé la moitié de sa vie au sein du club allemand de Fribourg, qu’il quittera à la fin de la saison. L’entraîneur allemand, au club depuis 1995, a annoncé la nouvelle ce lundi, le club qu’il avait d’abord rejoint en tant qu’entraîneur des jeunes. Avec son équipe de U19 justement, il avait remporté le championnat allemand junior en 2008 et trois fois la Coupe des clubs juniors DFB. En 2011-2012, après quatre années passées en tant qu’adjoint de l’équipe première, il atteint enfin le poste d’entraîneur principal.

Streich aura été un membre essentiel de Fribourg, parvenant à faire de cette équipe moyenne à son arrivée, une équipe solide de la première partie de tableau en Bundesliga. Plusieurs fois qualifié lors des compétitions européennes, il avait même atteint une finale de Coupe d’Allemagne en 2022 (1-1, 2-4 T.A.B). Troisième entraîneur avec la plus grande longévité en Europe derrière Diego Simeone et en Bundesliga, Frank Schmidt (Heidenheim). « Après 29 ans, c’est le bon moment pour faire place à de nouvelles énergies, de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités », a expliqué Streich dans une vidéo publié sur le comte X/Twitter du club.

Christian Streich hört nach 29 Trainer-Jahren beim #SCF zum Saisonende auf. pic.twitter.com/UnWqt7wTmu — SC Freiburg (@scfreiburg) March 18, 2024

Une nouvelle à en tomber par terre.

Franck Haise : « Le premier sentiment, c'est la déception profonde »