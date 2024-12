Vincent Labrune serait intervenu dans des transferts alors qu’il siégeait au CA de la LFP

Président, dirigeant de club, conseiller, agent de joueur : Vincent Labrune a ce qu’on appelle une tête à casquette !

Ce jeudi, L’Équipe révèle dans une enquête avoir eu accès à des documents indiquant que Vincent Labrune, alors qu’il était administrateur indépendant de la LFP, a pu influer sur des transferts en 2017 auprès de présidents de club qui le porteront ensuite au pouvoir. Depuis plusieurs années, des acteurs du football français reprochaient à l’ancien président de l’Olympique de Marseille de se mêler de dossiers du marché des transferts, ce dernier ayant toujours affirmé « ne pas être un agent » et distiller ses conseils bénévolement. Or, le quotidien sportif a eu accès à des échanges indiquant que le natif d’Orléans avait participé à une dizaine d’échanges internes au sujet de recrutement avec des clubs comme Saint-Étienne, Caen, Nantes, Amiens ou encore Guingamp ainsi que des représentants de joueurs entre 2017 et 2019.

Un devoir d’indépendance

Plusieurs sources font état de contrats de consulting, y compris hors mercato, conclus entre VLB Communication, la boîte de conseil de Vincent Labrune, et plusieurs dirigeants de clubs via leurs sociétés personnelles. Labrune avait été élu en novembre 2016 en tant que membre indépendant au conseil d’administration de la LFP, où ne peuvent siéger à titre de membre indépendant que « les personnes qui n’ont aucun intérêt direct ou indirect dans un club membre de la LFP », ce qui n’est pas son cas vu les liens qu’il entretenait avec plusieurs clubs. Quelques années plus tard, en 2020, l’ancien dirigeant phocéen a été élu à la présidence de la Ligue par le CA, où siégeaient notamment plusieurs membres de club avec qui il avait eu des liens étroits dans des dossiers du mercato.

Si les hommes préfèrent les blondes, les clubs, eux, préfèrent Labrune.

