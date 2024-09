Le Bayern éteint Fribourg, Thomas Müller fête son record

Buts : Kane (38e S.P.) & T. Müller (78e)

On enchaîne.

Le Bayern a continué son début de saison impeccable en dominant Fribourg ce dimanche (2-0). Michael Olise a été mis en échec par Florian Müller (22e), mais le Français a été impliqué dans l’ouverture du score en bottant un centre touché par la main de Max Rosenfelder. Harry Kane n’a pas tremblé au moment d’exécuter la sentence (1-0, 38e). Manuel Neuer, lui, s’est montré vigilant dans sa surface face aux velléités de Lukas Kübler (57e) et Patrick Osterhage (60e).

L’inusable Thomas Müller a ensuite assuré la victoire en enchaînant un superbe contrôle portemanteau pour éliminer le défenseur et une reprise victorieuse du gauche (2-0, 78e). Une belle manière de fêter son record d’apparitions sous le maillot bavarois (710 matchs). Fribourg a eu l’occasion de sauver l’honneur sur penalty, mais Lucas Höler a envoyé le ballon dans la tribune (90e+5). Le Bayern rejoint donc Heidenheim et Leipzig, eux aussi à six points après deux journées de Bundesliga. Au cœur de nombreuses rumeurs ces derniers jours, Kingsley Coman a joué une demi-heure.

Tant mieux pour lui, car il ne risque pas de jouer pendant la trêve.

